Emiratos Árabes Unidos "probablemente" no participe en la fuerza de estabilización en Gaza

Emiratos Árabes Unidos (EAU) no planea unirse a la fuerza internacional de estabilización para Gaza porque carece de un marco claro, afirmó el lunes un alto cargo del país del Golfo.

"EAU aún no ve un marco claro para la fuerza de estabilización y, bajo esa circunstancia, probablemente no participará en tal fuerza", indicó el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash al foro Debate Estratégico Abu Dabi.

La fuerza internacional coordinada por Estados Unidos podría incluir soldados de Egipto, Catar y Turquía.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo la semana pasada que espera que la fuerza esté en Gaza "muy pronto", en medio de una frágil tregua en el territorio después de dos años de guerra.

EAU es uno de los pocos países árabes que tiene relaciones diplomáticas con Israel, tras la firma de los Acuerdos de Abraham durante el primer gobierno de Trump, en 2020.

