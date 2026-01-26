Emiratos Árabes Unidos prohíbe el uso de su espacio aéreo para acciones militares contra Irán

DUBÁI, 26 ene (Reuters) - Emiratos Árabes Unidos no permitirá que su espacio aéreo, territorio o aguas territoriales se utilicen para ninguna acción militar hostil contra Irán, dijo el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, reafirmando su compromiso con la neutralidad y la estabilidad regional.

La incertidumbre sobre la posibilidad de una acción militar en Irán ha persistido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que una "armada" se dirigía hacia el país, pero que esperaba no tener que utilizarla.

Trump advirtió a Teherán que no mate a manifestantes ni reanude su programa nuclear.

Irán se ha visto envuelto en protestas que, según grupos de derechos humanos, han causado la muerte de miles de personas, incluidos transeúntes. Los grupos de derechos humanos describen los disturbios como la mayor represión desde que los clérigos musulmanes chiíes tomaron el poder en la revolución de 1979.