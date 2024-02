Representantes de la sociedad civil acusaron este miércoles a Emiratos Árabes Unidos, que acoge la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de imponer "severas restricciones" hacia los activistas que participan en la cita.

La coalición Our World Is Not for Sale ("Nuestro mundo no está a la venta", en inglés), que reúne a más de una docena de oenegés, afirmó que presentó un recurso ante la OMC tras una serie de incidentes registrados esta semana en Abu Dabi.

La capital de este país del Golfo acoge la 13ª reunión ministerial de la OMC hasta el jueves.

Según la coalición, varios participantes fueron brevemente detenidos desde el domingo, incluido una activista de 24 años que fue retenida durante una hora por haber sacado fotos de una reunión, con un agente de seguridad en segundo plano.

La coalición también aseguró que los activistas no pudieron distribuir folletos, alzar pancartas ni cantar.

Las oenegés citaron asimismo el caso de una persona de la sociedad civil que se vio rechazar la entrada porque llevaba una kufiya palestina, mientras que otros participantes pudieron acceder con su traje nacional.

La "detención, la confiscación de material y las severas restricciones impuestas al grupo de presión de las organizaciones de la sociedad civil amenazan la seguridad de los participantes", denunció en un comunicado.

"Es mi undécima conferencia ministerial y nunca había visto tal nivel de represión", subrayó Deborah James, una de las representantes de la coalición.

Las autoridades emiratíes no respondieron a la solicitud de comentarios de AFP.

La OMC, por su parte, afirmó que el martes habló con representantes de la sociedad civil. "Después de eso, la directora general habló con el presidente [emiratí] de la conferencia para identificar posibles soluciones y responder a las preguntas planteadas", señaló.

Emiratos Árabes Unidos prohíbe las congregaciones no autorizadas de personas y limita las formas de expresión que considera perturbadoras.

