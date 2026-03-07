Emiratos reporta nuevos ataques con misiles: se escuchan explosiones en Baréin y Catar

Los Emiratos Árabes Unidos informaron este sábado de nuevos ataques con misiles y drones, al tiempo que se reportaron también explosiones en Baréin y Catar, mientras que Irán continúa sus ofensivas de represalia contra países del Golfo.

"Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos están respondiendo actualmente a amenazas de misiles y drones procedentes de Irán", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado en X.

"Los ruidos que se escuchan son el resultado de los sistemas de defensa antiaérea interceptando misiles y drones", agregó.

También se registraron fuertes explosiones en Manama, la capital de Baréin, y en Doha, la de Catar, de acuerdo con periodistas de AFP.

En Manama, uno de los periodistas de AFP reportó haber oído al menos cinco fuertes detonaciones en la ciudad.