Emisario de EE. UU. se reúne con negociador ucraniano en Florida

El emisario de Donald Trump, Steve Witkoff, sostiene este lunes conversaciones en Florida con el negociador ucraniano Rustem Umerov, un día después de las negociaciones entre sus delegaciones sobre el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

"Umerov y Witkoff están reunidos de nuevo en este mismo momento", indicaron a la AFP fuentes cercanas al caso y precisaron que "aun hay asuntos" para discutir.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski verá a Rustem Umerov el martes en Irlanda y Witkoff es esperado el mismo día en Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin, de acuerdo con las mismas fuentes.

