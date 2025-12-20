Emisario ruso viaja a Miami para sumarse a conversaciones sobre Ucrania

El emisario ruso Kirill Dmitriev anunció este sábado que está viajando a Miami para participar en otra ronda de conversaciones sobre el fin del conflicto de Ucrania.

Representantes ucranianos y europeos —de Reino Unido, Francia y Alemania— se encuentran en la ciudad norteamericana para participar en estas conversaciones.

La mediación corre a cargo del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

"Camino de Miami", escribió Dmitriev en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto video en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa con palmeras.

"Ahora que los belicistas siguen trabajando por tal de socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita —la luz brillando a través de las nubes", escribió el representante ruso, emisario para asuntos económicos.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada la distancia que aún existe con ambos.

Moscú, que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev en las conversaciones, y la considera un obstáculo para la paz.

La víspera de estas nuevas conversaciones, el presidente Vladimir Putin aseveró en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto está en manos de Kiev y sus socios europeos.

"La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", dijo.

Horas después, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz.

"No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", apostilló Rubio.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan detener la guerra.

El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según el presidente Volodimir Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.