Emisarios de EEUU llegan a Israel tras ataques mortíferos en Gaza

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron el lunes a Israel para supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tras mortíferos ataques en el territorio palestino que hicieron temer un colapso de la tregua.

Israel llevó a cabo el domingo una serie de bombardeos en Gaza en respuesta, según él, a ataques de Hamas, lo que el movimiento islamista palestino desmintió.

Tras los ataques, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el alto el fuego seguía en vigor.

Witkoff, el enviado de Trump, y Kushner, su yerno, mantendrán conversaciones con responsables israelíes sobre la situación en Gaza, según la embajada estadounidense.

Por su parte, una delegación de Hamas liderada por Jalil Al Hayya se reunirá el lunes con altos cargos egipcios y cataríes en El Cairo para hablar sobre el frágil alto el fuego y la posguerra en Gaza, según indicó a AFP una fuente cercana a las negociaciones.

Una fuente de seguridad israelí anunció entretanto la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino, tras su cierre el día anterior.

El episodio de violencia del domingo fue el primero de tal magnitud desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, tras un acuerdo entre Hamas e Israel basado en el plan de Trump para poner fin definitivamente a la guerra en Gaza.

El conflicto fue desencadenado por el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamas, indicó que al menos 45 palestinos murieron el domingo, entre ellos civiles y un periodista, en los bombardeos israelíes.

Por la noche, el ejército israelí anunció el cese de los ataques y la reanudación del alto el fuego, tras llevar a cabo bombardeos en Gaza y acusar a Hamas de haber violado la tregua.

También anunció la muerte de dos soldados en Rafah, en el sur del territorio.

- "Algunos rebeldes" -

Según un responsable israelí, Hamás disparó contra soldados en Rafah y combatientes palestinos que se habían acercado a zonas bajo control israelí en Beit Lahia, en el norte, fueron "eliminados en un bombardeo".

El movimiento islamista dijo no tener "ningún conocimiento de incidentes o enfrentamientos" en Rafah y reafirmó su "compromiso total de aplicar todo lo acordado, en primer lugar el alto el fuego".

Trump sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados con supuestas violaciones de la tregua y culpó más bien a "algunos rebeldes entre ellos".

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las distintas partes.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, minimizó la violencia en Gaza.

"Pensamos que [el alto el fuego] tiene la mejor oportunidad para una paz sostenible. Pero incluso si hace eso, tendrá altibajos, y vamos a tener que monitorear la situación", añadió.

- Regreso de los cuerpos -

En virtud de la primera fase del acuerdo, Hamás entregó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que aún retenía desde el ataque del 7 de octubre y devolvió hasta ahora 12 de los 28 cadáveres de rehenes que todavía se encontraban en Gaza.

A cambio, Israel liberó a cerca de 2000 prisioneros palestinos.

El domingo, Hamás anunció que había encontrado un decimotercer cadáver de un rehén en Gaza y se comprometió a devolverlo a Israel "si las condiciones lo permiten". Sin embargo, no se ha hecho ningún anuncio al respecto.

Israel condiciona la reapertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, crucial para la entrada de ayuda, a la entrega de todos los rehenes fallecidos.

Una etapa posterior del plan de Trump prevé el desarme de Hamás y la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada israelí de Gaza, puntos que siguen siendo objeto de debate.

El ataque del 7 de octubre dejó un saldo de 1221 muertos en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia se cobró 68.159 vidas en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

