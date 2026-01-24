Emisarios de Estados Unidos llegan a Israel para hablar sobre Gaza

Dos enviados del presidente de Estados Unidos Donald Trump han llegado a Israel para abordar el futuro de Gaza, informó este sábado un funcionario estadounidense a los periodistas.

Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff tienen previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, añadió la fuente.

Shosh Bedrosian, la portavoz de la oficina de Netanyahu, confirmó la información a AFP.

Según el funcionario estadounidense, los emisarios tratan de "determinar cuáles son los próximos pasos apropiados, para preservar el alto el fuego y convertirlo en una paz duradera".

En la reunión también se hablará de llevar de vuelta a Israel el último cuerpo del rehén secuestrado por combatientes del grupo islamista palestino Hamás que aún se encuentra en Gaza, afirma la prensa local.

Esta restitución está prevista en el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, solo el cuerpo de Ran Gvili sigue en territorio palestino.

"Pedimos al Primer Ministro que diga claramente a los eminentes enviados estadounidenses que quienquiera realmente avanzar en la rehabilitación de Gaza y la paz en Oriente Medio debe, ante todo, traer a Ran a casa", declaró su familia en un comunicado el sábado.

Según los medios israelíes, el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), también se encuentra en Israel el sábado.

El jueves el presidente estadounidense reveló en Davos su proyecto para una "Nueva Gaza", supuestamente destinado a transformar el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos frente al mar.

Washington anunció recientemente el paso a la segunda etapa del plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Prevé el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional.