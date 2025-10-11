LA NACION

Emisarios estadounidenses Witkoff y Kushner visitaron la Franja de Gaza

El ejército israelí informó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de

El ejército israelí informó que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, visitaron este sábado la Franja de Gaza, en el segundo día del alto el fuego entre Israel y Hamás.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, realizó una visita de campo a Gaza acompañado por "el emisario estadounidense para Oriente Medio, el señor Steven 'Steve' Witkoff, el señor Jared Kushner y el comandante del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el almirante Brad Cooper", indicó el ejército en un comunicado.

Los emisarios estadounidenses asistieron este sábado a una manifestación en Tel Aviv antes de la liberación prevista de rehenes, constató un periodista de AFP.

