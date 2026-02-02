Emisiones corporativas en Argentina superaron los US$20.250 millones en 2025: informe

BUENOS AIRES, 2 feb (Reuters) - Las emisiones primarias de Fideicomisos Financieros (FF) y Obligaciones Negociables (ON) superaron en 2025 los US$20.250 millones convirtiéndose en el año de mayor volumen de colocaciones en al menos los últimos 10 años, dijo el lunes un informe de PwC Argentina.

Este resultado no sólo implica un crecimiento de más del 50% en montos nominales respecto de 2024 (que fue el siguiente año de mayor actividad), sino que además representa el 96% de todo lo emitido entre 2020 y 2023, lo que dimensiona el salto estructural que atravesó el mercado local durante el último año.

"El 2025 marcó un nuevo récord para el mercado de emisiones primarias argentino, en lo que parece ser una tendencia al alza que debería continuar este año", dijo Juan Tripier, director de PwC Argentina.

"La combinación de estabilidad macro, baja del riesgo país, acceso a los mercados internacionales, además del impulso de las inversiones del RIGI (incentivos a grandes inversiones), entre otros, permitió que las compañías, especialmente las del sector energético, accedan a financiamiento a mayor escala y a tasas que han venido a la baja", señaló.

El informe aclara que el monto de las emisiones se realizó teniendo en cuenta un tipo de cambio en el mercado denominado 'Contado con Liquidación'.

"El fuerte dinamismo estuvo impulsado principalmente por el segmento de Obligaciones Negociables en 'USD Hard', que se consolidó como el gran protagonista del año", dijo el informe y señaló que "bajo el régimen general, estas emisiones alcanzaron los US$16.000 millones a través de 158 colocaciones, el volumen y monto nominal más altos registrados desde 2015".

Por su parte, el sector de Petróleo y Gas concentró operaciones por cerca de US$9.200 millones en emisiones 'new money', con YPF liderando el ranking con aproximadamente US$2.760 millones colocados a través de 11 ON (obligaciones negociables).

El mes de enero ha mostrado una disminución en términos de volúmenes de emisiones con relación a diciembre (lo cual tiene que ver con el periodo estacional de vacaciones), pero con incrementos importantes en montos nominales, tanto en FF como en ON, dijo PwC.

Para 2026 la consultora proyecta que el mercado mantendrá niveles elevados de actividad, con especial protagonismo del segmento en dólares, impulsado por la baja del riesgo país, la estabilidad macro y el proceso de apertura que esta atravesando la economía.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)