EML entra en el mercado europeo de prestaciones laborales de la mano de Up Spain

EML Payments Limited (ASX: EML) (‚ÄúEML‚ÄĚ) se complace en anunciar su entrada en el mercado de prestaciones laborales (‚Äú MPL ‚ÄĚ) europeo, que ofrece tickets restaurante y soluciones de prestaciones para los trabajadores, inicialmente a trav√©s de un acuerdo plurianual con Up Spain.

El valor del MPL en mundo se estima en m√°s de 88 000 millones de d√≥lares australianos 1 y se prev√© que esta cifra aumente en 20 000 millones de d√≥lares australianos entre 2021 y 2025 2. Espa√Īa representa el 35 % 3 de este mercado, lo que supone m√°s de 30 000 millones de d√≥lares australianos al a√Īo y hace de ella uno de los mayores mercados verticales de soluciones de prepago de Europa. Up Spain es uno de los tres proveedores espa√Īoles m√°s importantes, con m√°s de un mill√≥n de usuarios repartidos entre unos 4700 clientes corporativos y una red que supera los 30 000 establecimientos de hosteler√≠a en Espa√Īa.

La operaci√≥n con Up Spain ofrece a EML una plataforma desde la que mostrar su tecnolog√≠a exclusiva, que permite la concesi√≥n de prestaciones y la realizaci√≥n de pagos en tiempo real con una sola operaci√≥n, a trav√©s del acceso en segundo plano a diversas cuentas y datos para poder ofrecer una experiencia de usuario totalmente fluida. EML har√° todo lo posible para que este contrato siente las bases del crecimiento potencial de este segmento en Espa√Īa de cara al futuro, y, a medio plazo, tambi√©n en otros pa√≠ses.

Up Spain es una filial del Grupo Up, que ofrece programas de prestaciones e incentivos para empleados en 28 pa√≠ses, entre ellos, Espa√Īa. Portugal, Francia, Alemania, B√©lgica, Italia, Grecia, Polonia, Rep√ļblica Checa, Hungr√≠a, Bulgaria, Ruman√≠a, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Moldavia, Georgia y Turqu√≠a, y otros 10 pa√≠ses de √Āfrica y Am√©rica.

‚Äú Este contrato con Up Spain es un hito para nosotros si tenemos en cuenta el tama√Īo del MPL y la imparable transici√≥n de los tickets restaurante f√≠sicos hacia las soluciones de pagos digitales. Up Spain es un l√≠der del mercado consolidado. Estamos deseando lanzar con ellos este programa y seguir aumentando nuestra presencia en el MPL tras el √©xito de las soluciones de paquetes salariales en Australia y las oportunidades que queremos aprovechar en el din√°mico sector de los anticipos de n√≥mina‚ÄĚ, se√Īala Tom Cregan, director gerente y CEO del Grupo EML.

Se espera que el programa se ponga en marcha en el primer trimestre de 2023. EML no ha publicado sus previsiones económicas para 2023, pero, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos (de entre 230 y 250 millones de dólares australianos) y EBITDA (de entre 58 y 65 millones de euros) para 2022, no prevemos que el programa conjunto con Up Spain suponga una aportación sustancial a los ingresos o el EBITDA del Grupo para 2023. Sin embargo, la operación supone un espaldarazo para la estrategia de EML de centrarse en este segmento y una gran oportunidad de crecimiento en el futuro.

El ecosistema del MPL de un vistazo:

Los tickets restaurante se han convertido en un componente habitual de los programas de prestaciones para los empleados, y son un mercado que mueve 59 000 millones de euros (88 000 millones de d√≥lares australianos) al a√Īo en todo el mundo;

Estos tickets se entregan en ocasiones en formato físico, pero su digitalización ofrece una mejor experiencia para los usuarios, refuerza los controles y agiliza los procesos de reconciliación;

Se espera que el MPL crezca en 14 000 millones de dólares estadounidenses (20 000 millones de dólares australianos) en todo el mundo entre 2021 y 2025;

Se prevé que el MPL crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto de casi el 4 % hasta 2025;

Se estima que un 33 % del crecimiento del mercado en dicho periodo proceder√° de Europa;

Los mayores mercados de soluciones para el MPL en Europa son Francia, Italia y Espa√Īa;

El mercado está concentrado debido a la presencia en él de varios grandes actores;

Las ventajas fiscales para los tickets restaurante son una de las principales razones por las que se cree que el mercado de estas y otras prestaciones laborales vivir√° un boom de crecimiento en los pr√≥ximos cinco a√Īos;

Se espera que el dinamismo de los patrones de compra de los consumidores, reflejado, por ejemplo, en el sesgo hacia los métodos de pago digitales y a través de internet, facilite el crecimiento del MPL en Europa de aquí a 2025.

Acerca de Up Spain

Up Spain (una filial del Grupo Up) es uno de los tres mayores proveedores de soluciones innovadoras que permiten a los trabajadores disfrutar de prestaciones e incentivos fiscales en los √°mbitos de la restauraci√≥n y los viajes gracias a una red de m√°s de 30 000 establecimientos hosteleros solo en Espa√Īa. La compa√Ī√≠a comenz√≥ su andadura en 1988 con su producto Cheque Gourmet. Actualmente, cuenta con m√°s de 4700 clientes y m√°s de un mill√≥n de usuarios de sus soluciones de prestaciones, incentivos, gesti√≥n y beneficios sociales en todo el pa√≠s. Tras la compra de Grass Roots en mayo de 2018, Up Spain ampli√≥ su cartera de servicios para ofrecer soluciones de fidelizaci√≥n, comunicaci√≥n, incentivos y reconocimiento. La aplicaci√≥n Up Gourmet Pay es la soluci√≥n m√≥vil de Up Spain creada para mejorar la experiencia del usuario al pagar en un restaurante.

Para más información: www.up-spain.com

Acerca del Grupo Up

El Grupo Up es l√≠der en la creaci√≥n de soluciones de pago y la prestaci√≥n de servicios de utilidad social y local que brindan a las empresas y las administraciones nacionales capacidad de compra y la posibilidad de ayudar a trabajadores y ciudadanos de todo el mundo a sacar el m√°ximo partido a su dinero. El Grupo cuenta con 3.541 empleados en todo el mundo y factur√≥ 535 millones de euros en 2020. Hoy en d√≠a, est√° presente en Espa√Īa, Portugal, Francia, Alemania, B√©lgica, Italia, Grecia, Polonia, Rep√ļblica Checa, Hungr√≠a, Bulgaria, Ruman√≠a, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Moldavia, Georgia, Turqu√≠a, Marruecos, T√ļnez, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, M√©xico, Panam√° y Per√ļ. Algunas de sus marcas m√°s conocidas son los tickets restaurante UpD√©jeuner, las tarjetas regalo UpCadhoc, Ch√®que Lire y Ch√®que Culture. La cooperativa es adem√°s propietaria de la marca Kalidea, que desarrolla plataformas de compra de entradas y gesti√≥n para comit√©s de empresa. Fiel a su modelo de cooperativa, Up contribuye a lograr una sociedad m√°s sostenible en la que las personas sean el centro de la econom√≠a. www.up.coop

Acerca de EML Payments

EML ofrece una plataforma de soluciones de pagos innovadora que ayuda a las empresas de todo el mundo a ofrecer las mejores experiencias a sus clientes. Cuando hay movimientos de dinero, la agilidad de nuestra tecnología puede impulsar el proceso de pagos, de modo que el dinero pueda circular de forma rápida, cómoda y segura. Ofrecemos una gestión de programas líder en el mercado y un dilatado conocimiento experto en pagos que hacen posible la creación de soluciones personalizables con muy diversas funciones para empresas, marcas y clientes.

Descubra todo lo que nuestra plataforma puede ofrecer visitando: EMLPayments.com

