Emma Hayes, la "mejor" DT del mundo, devuelve la alegría a EEUU

La exitosa entrenadora británica Emma Hayes ha devuelto a la cima del fútbol a la selección femenina de Estados Unidos. Menos de tres meses después de asumir el cargo, ganó el oro olímpico y logró que sus dirigidas sientan de nuevo "alegría" de jugar.

Hayes, que tomó posesión a finales de mayo, tras dejar su puesto en el Chelsea, guió el sábado a las estadounidenses hasta la victoria en la final de París-2024, en la que vencieron 1-0 al Brasil de Marta.

Es la quinta medalla de oro para Estados Unidos y la primera desde Londres-2012, pero muchos dudaban de que fueran capaces de ganarla tras su temprana eliminación en el Mundial femenino de 2023.

La caída en octavos de final fue la peor actuación del Team USA en una Copa del Mundo, pero Hayes renovó al equipo.

"Alegría y fe han sido las dos palabras más importantes para nosotras. Nos hemos divertido mucho", dijo la delantera Trinity Rodman cuando se le preguntó por el impacto de la londinense.

"Pero nos hemos exigido mucho las unas a las otras. Creo que existe la idea equivocada de 'se ríen y bailan todo el tiempo en los entrenamientos, no son serias', pero acabamos de demostrar a todo el mundo que sí lo somos y que nos lo tomamos muy en serio", añadió.

- Conexión en el camerino -

La jugadoras atribuyeron a Hayes, de 47 años, el buen ambiente en la concentración y la ampliación del dominio estadounidense en los Juegos Olímpicos, donde han ganado cinco de los ocho torneos disputados.

La británica asumió la conducción de las tetracampeonas del mundo después de brillar con las Blues, a quienes condujo a vencer múltiples ligas y copas inglesas.

El seleccionador brasileño, Arthur Elias, uno de los técnicos más laureados del fútbol femenino sudamericano, la alabó: "Para mí, es la mejor entrenadora del mundo".

"Emma ha aportado mucho al grupo, mucha energía, mucha conexión. Pero al mismo tiempo hemos aprendido mucho, sobre lo que no hay que hacer en los momentos difíciles y lo que hay que hacer", añadió Rodman.

La capitana, Lindsey Horan, coincidió con la delantera, al destacar especialmente el cambio de vibra del grupo: "Para ser sincera, en los dos últimos meses hemos estado muy relajadas y tranquilas".

¿Cuál fue la receta para que las futbolistas aceptaran tan rápidamente el planteamiento de Hayes?

"Simplemente amor. Llevaba doce años en un club en el que había tenido un gran éxito, pero estaba desesperada por hacerlo bien para este país, y estoy muy emocionada, porque no todos los días se gana una medalla de oro", afirmó la DT.

- "Devolverles la fe" -

El proceso de cambio del Team USA se vio favorecido por el retiro de la influyente excapitana Megan Rapinoe, pero Hayes también tomó una decisión importante cuando prescindió de la veterana Alex Morgan, dos veces campeona del mundo, de 35 años.

Sin ella, en París-2024 se consolidó el tremendo trío ofensivo conformado por Rodman, Sophia Smith y Mallory Swanson, autoras de diez de los doce goles estadounidenses.

El triunfo del sábado además reveló otra faceta de la orientadora londinense, distinto del de la entrenadora dura y sin pelos en la lengua que tanto respeto se ganó en el fútbol de clubes europeo.

"Ha sido un sueño para mí estar en esta posición, y le doy las gracias a mi papá, él fue quien me empujó para poder venir aquí y entrenar a un grupo increíble de jugadoras", declaró.

"Me emociona mucho pensar en ello. Llevo el collar de mi padre, tiene un águila americana. Hoy ha estado conmigo y eso me ha ayudado", agregó sobre el recuerdo de su progenitor, Sid, fallecido el año pasado.

Hayes también se apresuró a decir que el oro era su manera de devolver a Estados Unidos la confianza depositada en ella al principio de su carrera en el banco.

"Me cuidaron, me abrieron puertas, me dieron oportunidades que Inglaterra nunca me dio. Y estoy muy contenta, muy feliz de devolverles la fe que depositaron en mí", afirmó.

La defensa Crystal Dunn se mostró segura de que Hayes es simplemente el comienzo de una era de éxitos para el equipo.

"Es importante que nos demos cuenta de que podemos hacer mucho más, y contar con Emma a largo plazo va a ser increíble".

