Emma Lustres, primera productora Medalla de Oro de los Premios Forqué: "El cine hace de España una potencia cultural"

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press)

Emma Lustres, productora de películas como 'Celda 211' y cofundadora de Vaca Films, recibirá la Medalla de Oro de la 31ª edición de los Premios Forqué, que se entregarán el próximo 13 de diciembre en Madrid, como reconocimiento a su trabajo por hacer cine independiente con relevancia internacional, lo que reafirma que "el sector audiovisual hace de España una potencia cultural", como ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

Lustres ha recordado que ha dedicado "buena parte" de sus dos décadas de trayectoria en mejorar el trabajo del sector, pero ha reconocido que le ha costado convencer a quienes tienen poder de decisión de cosas "tan claras y obvias, como que no puede haber las mismas reglas de juego para grandes grupos corporativos que para productores independientes".

También ha lamentado que todavía hay "personas haciendo discursos muy de otra época, tristes y simplistas", por lo que con cada película ha intentado representar "realidades con matices": "Poner los datos encima de la mesa y las cuestiones de una forma objetiva y que luego cada uno saque sus conclusiones".

De esta forma, ha explicado que cada película que produce "intenta poner el ojo en algún tema relevante en el que un público más adulto lo reconoce como propio de cosas que han pasado en España, mientras que un público más joven, a lo mejor descubre o se acerca a ellos".

Así, ha abordado cuestiones como las estafas del sistema bancario en 'El desconocido', además de cuestionar "la política del ojo por ojo, diente por diente" en 'Quien a hierro mata' porque "la venganza no lleva a nada"; o abordar la corrupción política, judicial y policial en 'Código Emperador'.

En este punto, ha insistido en la importancia de usar "personajes realistas" que no sean estereotipos, sino que materialicen el "espectro de grises" del mundo real. Por ello, ha reconocido que interviene mucho en el guion para, así, humanizar los diálogos al cambiar la forma en que están planteados: "Ciertos detalles que una mujer nunca le diría a un hombre, o que una chica nunca le diría a su amiga, pero muchas veces los guiones están escritos por hombres".

En los últimos años, ha admitido haberse "enfrascado" en cambiar el estereotipo de las relaciones madre e hija, quizás, como ha reconocido, porque "a lo mejor" tiene "más años" y su hija 18, aunque ha precisado que "normalmente lo que ha mostrado el cine es una mala relación, una madre pesada y una hija rebelde". Frente a ello, a Lustres le gusta mostrar una relación más "adulta y cariñosa", en donde se hablan como "dos personas razonables y mayores, entre mujeres que se preocupan la una por la otra".

Por otro lado, ha calificado la violencia de género como un "problema estructural" del sector después de conocerse que la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, puesto en marcha por la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura, ha atendido 55 denuncias en su primer año de funcionamiento, un 43% por agresión sexual.

En este sentido, ha señalado que no cree que "el sector audiovisual esté libre de esta lacra", ya que está impregnada "en toda la sociedad, en todos los sectores, en todas las clases sociales".

Además, "sigue habiendo mucho miedo en denunciar y más en un sector como este, tan público, donde se intenta evitar la mala prensa".

A su juicio, "las denuncias se pueden ver como una cosa que incomode, porque vivimos en una sociedad machista que no es igualitaria". No obstante, ha matizado que "también hay que cumplir la presunción de inocencia", por lo que ha reconocido que sigue siendo "un tema complejo" dentro de la industria.

LLEGAR A SER UN "REFERENTE"

Respecto al reconocimiento con la Medalla de Oro de los Premios Forqué, Lustres ha avanzado que espera llegar a ser un "referente" para las niñas, que ahora "verán una mujer conocida dentro del sector pero que, como otros productores, no se conocen de cara al público".

Previamente, en rueda de prensa, ha reconocido que "no sabía qué hacía el productor" y que "pensaba que no podría hacerlo, por no tener el dinero suficiente".

Este encuentro con los medios ha contado con el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), principal impulsor de los galardones, Enrique Cerezo, quien ha asegurado que "sin productores, no habría cine" y que es el rol "más importante".

En esta edición de los Premios están nominadas 'Sirat', candidata a los Oscar por España y dirigida por Oliver Laxe; 'Los Domingos', dirigida por Alauda Ruiz; 'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; y 'Sorda', dirigida por Eva Libertad, en la categoría de mejor largometraje de ficción.