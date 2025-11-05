Emmanuel Carrère gana el premio Médicis en Francia con un libro sobre su madre

El escritor francés Emmanuel Carrère ganó el miércoles el premio Médicis por su novela "Kolkhoze", sobre su madre, anunció el jurado del prestigioso galardón.

El célebre escritor, autor de obras tan conocidas como "El adversario" o "Limónov", obtuvo la recompensa al día siguiente del anuncio del Goncourt, el galardón literario más importante de las letras francesas y al que también aspiraba.

En "Kolkhoze", el autor de 67 años narra la historia de cuatro generaciones de una misma familia, la de su madre Hélène Carrère d'Encausse, reputada historiadora especialista de Rusia y que fue Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023.

"Es un placer recibir el Médicis porque es realmente un premio literario", dijo Carrère, tras el anuncio del galardón, otorgado por un jurado compuesto por escritores.

El escritor aseguró que no estaba decepcionado por no haber obtenido el Goncourt. "Como creo que los libros de Laurent Mauvignier son muy lindos, no siento ninguna injusticia", declaró. "Lo curioso es que no obtuve ningún voto" en la votación del jurado.

Desde sus inicios en 1983, Carrère ha publicado 17 libros, pero también numerosos artículos como periodista y una veintena de guiones y películas.

Además de Carrère, el jurado del Médicis otorgó el premio a la novela extranjera a la británica Nina Allan por "Les Bons Voisins" y el de ensayo a Fabrice Gabriel por "Au cinéma Central", un libro homenaje al séptimo arte.

