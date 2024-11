Emmanuel Macron se reúne con Xi Jinping en Río al margen del G20

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su par chino, Xi Jinping, se reunieron el martes al margen de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, constataron periodistas de la AFP.

El lunes, en el primer día de la cita, Macron fustigó una gobernanza mundial "que no funciona", y reprochó en particular a Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, no "respetar" las reglas del comercio internacional.

