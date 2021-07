Emotiva carta de despedida de Tom Hiddleston tras el final de Loki: "Ha sido un privilegio"

El episodio final de Loki ya está en Disney+. Con motivo del desenlace de la serie, Tom Hiddleston compartió un emotivo mensaje con los fans, a los que dio las gracias por dar su respaldo masivo a la serie en solitario del personaje.

"Hola a todos. Soy Tom. Solo quería decir algunas cosas antes del final. Hace un par de años, creo, cuando se anunció Loki, dije que había más travesuras que hacer y que había más historias que contar, más por llegar. Era muy consciente de que realmente la única razón por la que se me permite interpretar a este personaje y se me ha permitido seguir interpretándolo es por el cariño que le tenéis", afirmó en un vídeo.

https://twitter.com/LokiOfficial/status/1415204532515004417

"Y sé que para toda la audiencia, para los fans, Loki significa mucho por muchas razones diferentes. Ha sido un privilegio interpretarlo durante tanto tiempo. Ha sido un placer contar las historias de la forma en que lo hicimos y presentar nuevos personajes. Solo quería daros las gracias. Gracias por verlo. Gracias por participar. Gracias por seguir el nuevo viaje de Loki y llevar todas estas cosas nuevas a vuestros corazones. Mobius, Sylvie, Ravonna Renslayer y Hunter B-15. Y no nos olvidemos del Classic Loki, Boastful Loki, Kid Loki, y sí, por supuesto, el caimán Loki. Soy consciente de que es el Loki superior. Solo quería dar las gracias. Ha sido un viaje increíble. No estaría aquí sin vosotros", agregó.

Además, el actor recordó que en la segunda temporada de la serie, que ya está confirmada por Disney+, dará pie a nuevas aventuras del personaje. "Muchas preguntas serán respondidas. Probablemente surjan preguntas nuevas", adelantó el actor.

Por el momento no se sabe en qué próximos proyectos de Marvel aparecerá el personaje, más allá de la segunda temporada ya confirmada de la serie, aunque ya se rumorea que podría aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sí se ha confirmado que Hiddleston pondrá voz a la versión animada de Loki en ¿Qué pasaría si...? (What If?), serie que llega a Disney+ el 11 de agosto.

Europa Press