Empate agridulce para Nápoles, la Fiorentina golea a la Juventus

Nápoles iguala en lo alto de la clasificación de la Serie A a Inter (ambos con 61 puntos) tras empatar sin goles este domingo en la cancha del penúltimo clasificado, Venecia, en una 29ª jornada en la que la Fiorentina derrotó 3-0 a la Juventus.

El Nápoles, dirigido por Antonio Conte, no sabrá cómo de positivo o negativo es este resultado hasta conocer lo que haga Inter en el último partido dominical, en la cancha de Atalanta, tercer clasificado con 58 puntos (19H45 GMT).

Inter se mantiene líder gracias a su mejor diferencia de goles (+36 por +22 de Nápoles), aunque podría quedar desbancado en caso de victoria de Atalanta (+37), con tres equipos igualados a puntos en el tope de la tabla.

A priori Nápoles dejó escapar una gran ocasión para sumar los tres puntos frente a un equipo que suma tres victorias y once empates en 29 jornadas disputadas.

Nápoles tuvo la mejor ocasión del partido para marcar, pero el remate del belga Romelu Lukaku al filo del descanso lo rechazó el portero local Ionut Radu antes de que cruzara la línea de gol.

"Hemos jugado un buen partido en un terreno de juego que no era fácil, muy seco y lento", lamentó un Conte que también criticó a sus futbolistas: "Cuando se quiere ser un gran equipo, hay que luchar del primer segundo al último; algunos jugadores bajaron los brazos al final del partido. No me ha gustado y se lo he dicho".

El partido expuso las dificultades del equipo de Conte en el último mes y medio, con una sola victoria y cinco empates en los últimos siete partidos disputados y ocho puntos de 21 posibles.

"Cada partido de ahora al final de temporada será una final. Nos centramos en nosotros mismos, no en lo que hagan Inter y Atalanta", declaró el exseleccionador italiano.

Más tarde la Fiorentina (8ª) ganó 3-0 a la Juventus (5ª), sin esperanzas de pelear por el título tras haber caído 4-0 ante el Atalanta la pasada semana.

La 'Viola' ganaba 2-0 tras 18 minutos de juego ante un equipo sin ganas que pierde su cuarta plaza, última que clasifica para la próxima Champions, en beneficio del Bolonia, que batió 5-0 a la Lazio.

Robin Gosens (16), Rolando Mandragora (18) y Albert Gudmundsson (53) fueron los goleadores de la Fiorentina.

Se ha metido en la pelea por este último billete a la Champions la Roma, 15ª tras haber despedido a dos entrenadores y disparada en la Serie A desde que Claudio Ranieri abandonó su retiro en noviembre para dirigirla de nuevo a los 73 años.

Es séptima con 49 puntos tras haber ganado 1-0 al Cagliari, tres días después de ser eliminada por el Athletic en la Europa League.

