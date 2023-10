La Juventus (4ª) empató 0-0 en su visita al Atalanta (5º), este domingo en la 7ª jornada de la Serie A, con lo que ninguno de los dos pudo seguir el ritmo de los tres primeros de la clasificación.

En cabeza, el Inter de Milán gracias a su 4 a 0 en el campo de la Salernitana del sábado, con cuatro tantos del argentino Lautaro Martínez, que permite a los subcampeones de Europa sumar 18 puntos, los mismos que el AC Milan (2º), que ese mismo día ganó 2-0 en San Siro a la Lazio.

Tercero es el Nápoles, que ganó 4-0 en Lecce y está a cuatro puntos de los dos milaneses, con 14 unidades, las mismas que ahora suma la Juventus, que baja al cuarto puesto, todavía en la zona de Liga de Campeones. El Atalanta es quinto con 13 puntos, a 5 de la cabeza de la clasificación.

La Juventus echó de menos en Bérgamo a su goleador Dusan Vlahovic, baja por sus problemas de espalda, y al polaco Arkadiusz Milik. Tanto que apenas inquietó al guardameta local.

El Atalanta tuvo incluso la ocasión de llevarse el triunfo, especialmente cuando un lanzamiento de falta del colombiano Luis Muriel se estrelló en el larguero de Wojciech Szczesny en el 74.

"Hicimos un buen partido ante un gran equipo como es la Juventus. Es el tipo de resultado que te da confianza", señaló el técnico de la 'Dea', Gian Piero Gasperini.

La 'Juve' ya había sido criticada por sus hinchas antes de este empate y el resultado hace esperar que los ánimos no se calmen. El equipo suma apenas cuatro puntos en sus tres últimos desplazamientos y no puede justificarse con un calendario cargado, ya que esta temporada no participa en las competiciones europeas de clubes.

"Estoy contento con la actuación del equipo, sobre todo en los primeros sesenta minutos. Podríamos haberlo hecho mejor, pero este Atalanta es un gran equipo", explicó el entrenador Massimiliano Allegri a DAZN.

En el resto de partidos del domingo destacó la exhibición de Riccardo Orsolini, con un triplete para que el Bolonia (8º) venciera 3-0 al Empoli (19º).

Udinese (17º) y Génova (12º) empataron 2-2. A los genoveses se les escapó el triunfo en el descuento final, por un autogol de su jugador uruguayo Alan Matturro (90+1).

