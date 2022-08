Empate entre Chelsea y Tottenham, altercado entre Tuchel y Conte

Un gol de Harry Kane en el 90+6 permitió el Tottenham empatar 2-2 en su visita al Chelsea, este domingo en un derbi estelar en la 2ª jornada de la Premier League, marcado también por la tensión entre ambos entrenadores.

El alemán Thomas Tuchel (Chelsea) y el italiano Antonio Conte (Tottenham) protagonizaron un altercado al término el encuentro. Delante de las cámaras de televisión, se dieron un apretón de manos lleno de tensión, antes de gritarse uno a otro, cabeza contra cabeza, y fueron expulsados por el árbitro Anthony Taylor después del pitido final.

Ya en el primer gol del Tottenham, los dos técnicos habían tenido una disputa cuando Conte había acudido a celebrar frente al banquillo de los 'Blues', en tono considerado por los locales como desafiante, lo que motivó una reacción de enfado de Tuchel. Los dos vieron una tarjeta amarilla en ese momento.

Desde entonces, ambos se buscaron con la mirada y la tensión no desapareció en ningún momento.

Tras el partido, los dos técnicos minimizaron el incidente.

"No es muy importante. Si hay un problema, es únicamente entre el otro entrenador y yo. Si me vienen con agresividad, yo también me pongo agresivo", explicó Conte.

Tuchel también relativizó lo ocurrido en declaraciones a la BBC: "Cuando nos apretamos la mano, nos miramos a los ojos y Antonio y yo teníamos opiniones diferentes, así que había emociones (...) Fue algo encendido pero (...) no hay problema".

"Son emociones, así es el fútbol. No sirve de nada comentar y revolver las cosas ahora. Es deporte, es la Premier League y eso nos gusta, ¿no?", apuntó.

El senegalés Kalidou Koulibaly había abierto el marcador para el Chelsea en el minuto 19 y el danés Pierre-Emile Hojbjerg (68) igualó provisionalmente.

El Chelsea se puso de nuevo con ventaja en el 77, gracias a Reece James, lo que parecía dejar los tres puntos en Stamford Bridge, pero los 'Spurs' lograron el empate en el último suspiro.

En un saque de esquina, Kane (90+5) puso de cabeza el 2-2 definitivo, en un partido marcado a continuación por las imágenes de tensión entre Tuchel y Conte, que fueron separados para evitar escenas todavía peores.

Tuchel estimó tras el partido que "los dos goles del Tottenham no tendrían que haber sido válidos".

"Solo hubo un equipo que mereció ganar y fuimos nosotros", sentenció el técnico del Chelsea.

Conte, que hizo campeón de la Premier League al Chelsea en 2017, admitió que en este partido los 'Blues' fueron mejores que el Tottenham.

"Tengo que ser sincero, el Chelsea fue mejor que nosotros. Tenemos que mejorar", afirmó.

En la clasificación, tanto Chelsea y Tottenham quedan con 4 puntos, a dos de los dos únicos equipos que ganaron en las dos primeras jornadas, Manchester City y Arsenal.

El City se impuso el sábado 4-0 al Bournemouth y ese mismo día el Arsenal superó 4-2 al Leicester.

- Primer triunfo del Nottingham Forest -

En el otro partido del domingo, el Nottingham Forest venció 1-0 al West Ham, consiguiendo así su primera victoria en la primera división inglesa desde 1999.

El histórico Forest regresa esta temporada a la Premier League después de 23 años de ausencia.

El gol llegó en el tiempo extra del primer tiempo, después de que un disparo de Jesse Lingard tocase en un defensor y el balón llegase a Taiwo Awoniyi, que lo empujó con la rodilla (45+1).

Fichado para la nueva temporada, procedente del Unión Berlín, Awoniyi se erigió en goleador desde su primer partido oficial en el City Ground.

Lejos de arrugarse y cerrarse atrás, los jugadores del Forest supieron conservar la ventaja y no dejaron de amenazar el arco rival hasta el final del partido.

Después de una derrota lógica contra el Manchester City (0-2) en la primera fecha, este nuevo revés es un paso atrás para los 'Hammers', a los que no les acompañó la suerte, con dos disparos al palo tras los que el balón botó sobre la línea, así como un penal fallado por Declan Rice (65) y un balón salvado sobre la línea por el nuevo lateral del Forest Neco Williams (83).

El lunes se completa la segunda jornada con el duelo en Anfield entre el Liverpool y el Crystal Palace.

