Empeora la situación del Celtic tras perder 2-0 contra el Dundee

El Celtic Glasgow concedió su primera derrota de la temporada el domingo en Dundee (2-0), donde el vigente cuádruple campeón de Escocia llevaba sin perder 37 años y en un momento de tensión entre afición y dirección del club.

Tras ocho jornadas, el club de Glasgow ocupa la 2ª posición con 17 puntos, cinco menos que el inesperado líder Hearts (1º, 22 puntos), sólido vencedor 3-0 la víspera en Kilmarnock.

Los dos equipos se enfrentarán el próximo fin de semana en Tynecastle, estadio del Heart of Midlothian FC, club conocido popularmente como Hearts.

El Celtic atraviesa un inicio de temporada perturbado por no haber superado la clasificación a Liga de Campeones, y ha aumentado la tensión entre una parte de la afición decepcionada con la gestión del club durante el último mercado de traspasos.

