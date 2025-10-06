Empezaron las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Sharm el Sheij, Egipto, según medio vinculado al Estado
Las delegaciones de Israel y de Hamas empezaron a negociar este lunes en Sharm el Sheij, en la costa
Las delegaciones de Israel y de Hamás empezaron a negociar este lunes en Sharm el Sheij, en la costa egipcia, en busca de un acuerdo que permita la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego en ese territorio palestino.
Según la cadena Al Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia egipcios, las delegaciones "están hablando para preparar las condiciones previas para la liberación de detenidos y prisioneros", en línea con la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza.
"Los mediadores egipcios y cataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo" de intercambio, agregó el canal.
