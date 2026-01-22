Empieza en Davos la reunión entre Zelenski y Trump

La reunión en Davos entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya empezó, informó este jueves la presidencia de Ucrania.

Esta reunión, al margen del Foro Económico Mundial que se celebra en esa estación de esquí suiza, tiene lugar el mismo día en que los emisarios estadounidenses de Trump deben reunirse en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de las conversaciones para intentar poner fin a la guerra en Ucrania.

Según el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, las negociaciones han registrado "muchos avances" y sólo queda "un punto" por resolver, aunque no dio detalles.

Witkoff viaja este mismo jueves a Rusia junto al yerno de Trump, Jared Kushner, para reunirse con Putin.