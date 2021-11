Empieza en Hong Kong el juicio contra Jimmy Lai, acusado de organizar una vigilia por la masacre de Tiananmen

El juicio contra ocho activistas hongkoneses, entre los que se encuentra el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, ha comenzado este lunes en un tribunal de la región administrativa especial china.

Todos ellos han sido acusados de organizar una vigilia sin autorización con motivo de la masacre que tuvo lugar en 1989 en la plaza de Tiananmen. Así, tanto Lai como el resto, se enfrentan a cargos por organizar, participar e incitar a otros a conmemorar las protestas que tuvieron lugar hace casi 30 años en la zona.

El activista Lee Cheuk Yan, antiguo presidente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, se encuentra entre los ocho. Tanto él como las activistas Gwyneth Ho y Chow Hang Tun --vicepresidenta de la alianza-- se han declarado inocentes, según informaciones del diario 'The South China Morning Post'.

Chow ha indicado que entiende "cada palabra pronunciada" en la lectura de los cargos impuestos en su contra, pero ha aseverado que "no comprende por qué estos constituyen delito alguno". "Es por ello que me considero no culpable", ha afirmado.

Está previsto que el juicio dure unos diez días. La vigilia por la masacre de Tiananmen fue prohibida por las autoridades en 2020 por vez primera en tres décadas por motivos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, voces críticas aseguran que esta prohibición se enmarca en las medidas puestas en marcha por el Gobierno chino contra la oposición y los disidentes en el territorio.

Al menos 26 activistas fueron detenidos en relación con la vigilia, entre ellos muchos miembros de la alianza, encargada de organizar el evento todos los años. El grupo anunció su disolución en septiembre ante las acusaciones de las autoridades, que aseguraban que estaba trabajando para intereses extranjeros.

Activistas como Joshua Wong, no obstante, se han declarado culpables y han sido condenados a penas de entre cuatro y diez años de prisión. Otros, como Nathan Law y Sunny Cheung, han abandonado la ciudad.