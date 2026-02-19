Empieza en Portugal el juicio a un joven acusado de alentar un ataque en Brasil

Un portugués que actualmente tiene 18 años empezó a ser juzgado este jueves en el norte del país por haber incitado, a través de las redes sociales, a otro adolescente a cometer un ataque en una escuela del sur de Brasil.

El juicio empezó a puerta cerrada en el tribunal de Santa Maria da Feira, en el distrito de Aveiro (norte), donde residía el joven hasta su ingreso en prisión provisional, en mayo de 2024.

Está acusado de provocación pública para cometer un delito, incitación al odio y a la violencia, asociación criminal, así como de más de 200 delitos de pornografía infantil.

Según la acusación, el procesado era el líder de un grupo de jóvenes en la red social Discord que practicaba actos violentos contra personas o animales y los filmaba.

Entre los delitos figura el ataque perpetrado en octubre de 2023 por un chico de 16 años que abrió fuego contra varios de sus compañeros en un centro escolar del estado de São Paulo, en el sur de Brasil, matando a una alumna de 17 años e hiriendo a otros tres adolescentes.

Las autoridades brasileñas evitaron otros tres ataques antes de que fueran cometidos por jóvenes de entre 12 y 14 años.

El acusado decidió guardar silencio durante la primera audiencia, pero su abogado aseguró que no es "un monstruo".

"Formó parte de un grupo, pero nunca dirigió ese grupo", afirmó el letrado Carlos Duarte, citado por la agencia Lusa.

El adolescente, conocido bajo el seudónimo de Mikazz, llevaba "una vida en línea, una vida paralela, en la que era el líder de un grupo de práctica y exposición de actos de extrema violencia", indicó por su parte la inspectora de la policía judicial portuguesa que dirigió la investigación, Ana Rita Alves.