Empleada de Unicef liberada en Yemen y regresa a casa en Jordania

EL CAIRO (AP) — Una empleada de las Naciones Unidas fue liberada tras ser detenida por los rebeldes hutíes en la capital de Yemen y regresó a su hogar el jueves en Jordania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania.

La liberación de la ciudadana jordana Lana Shukri Kataw, la subdirectora de la oficina de UNICEF en Yemen, se anunció en un momento de alta tensión en Yemen y en la región en general. Los ataques israelíes en Yemen el miércoles mataron al menos a 35 personas y dejaron heridas a más de 130.

Kataw fue una de al menos 19 empleados de la ONU que fueron detenidos el 31 de agosto cuando el grupo allanó sus oficinas en la ciudad capital de Saná.

Los hutíes no han dado una razón sobre por qué detuvieron a los empleados de la ONU, pero fue una de varias medidas contra organizaciones internacionales, así como contra diplomáticos que trabajan en áreas controladas por los rebeldes.

En 2024, detuvieron al menos a 11 empleados de la ONU y días después dijeron que habían arrestado a presuntos miembros de una red de espionaje. Las Naciones Unidas han negado esas acusaciones.

Los allanamientos de las oficinas de las agencias de alimentos, salud e infancia de las Naciones Unidas en Saná siguieron al asesinato por parte de Israel del primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi y varios ministros del gabinete en un ataque aéreo la semana anterior.

No estaba claro exactamente cuándo fue liberada Kataw, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania dijo en un comunicado que estuvo detenida durante días y que llegó a un aeropuerto militar en Jordania el jueves.

No estaba claro si los otros empleados también habían sido liberados.

Ataques aéreos esta semana

Israel llevó a cabo ataques aéreos en Yemen el miércoles y los esfuerzos de rescate continuaron el jueves.

Las víctimas de los ataques aéreos israelíes del miércoles en Yemen incluyeron al menos a dos periodistas locales, Abduallah al-Bahri y Abbas al-Delmi, quienes murieron en ataques en el centro de Saná, dijeron las familias a The Associated Press el jueves.

Trabajaban para el canal 26-Septiembre y la agencia de noticias Sabaa.

El líder hutí Abdul-Malik al-Houthi, en su discurso semanal, acusó a Israel de atacar instituciones mediáticas e infraestructura civil, pero insistió en que los ataques no disuadirán a su grupo.

"Israel es un enemigo criminal que ataca instituciones mediáticas en Saná en lugares concurridos por civiles... porque busca atacar a todos", declaró.

Daños al museo nacional de Yemen

Los ataques aéreos también causaron daños al museo nacional de Yemen y otros sitios históricos en la capital, indicó el jueves el Ministerio de Cultura hutí.

El estado de los artefactos dentro del museo aún no está claro, pero miles de artefactos históricos están en riesgo de daño, según el ministerio.

Fotos y videos de AP del sitio del ataque del miércoles mostraron daños en la fachada del edificio.

El ministerio pidió a la agencia cultural de las Naciones Unidas, Unesco, que condene el ataque e intervenga para ayudar a proteger el edificio histórico y sus artefactos.

La mayoría de los muertos estaban en Saná, la capital, donde un cuartel militar y una estación de combustible fueron alcanzados el miércoles, señaló el ministerio de Salud dirigido por los hutíes.

Israel ha lanzado previamente oleadas de ataques aéreos en respuesta al lanzamiento de misiles y drones por parte de los hutíes hacia Israel. Los hutíes, respaldados por Irán, dicen que están apoyando a Hamás y a los palestinos en la Franja de Gaza, y el domingo enviaron un dron que violó las defensas aéreas israelíes y se estrelló en un aeropuerto del sur.

Ataques israelíes en Líbano

Por separado, el ejército israelí afirmó el jueves que llevó a cabo ataques en Líbano dirigidos a lo que describió como un "sitio utilizado para la producción y almacenamiento de armas estratégicas" de Hezbollah en el valle de Beká e infraestructura perteneciente a Hezbollah en el área de Zrariyeh en el sur.

Anteriormente, el ministerio de Salud de Líbano sostuvo que una persona murió en un ataque de dron israelí dirigido a un motociclista cerca de la ciudad de Tiro en el sur de Líbano. Funcionarios libaneses también dijeron que las fuerzas israelíes ingresaron al pueblo fronterizo de Aita al-Shaab y llevaron a cabo una demolición controlada de un edificio que anteriormente había sido una escuela para estudiantes con necesidades especiales.

Desde que un alto el fuego mediado por Estados Unidos detuvo la última guerra entre Israel y Hezbollah en noviembre, Israel ha continuado llevando a cabo ataques casi diarios en Líbano que, según dice, están destinados a evitar que el grupo militante reconstruya sus capacidades.

Funcionarios libaneses dicen que los ataques son una violación del alto el fuego.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.