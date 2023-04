Empleado de un banco mata a tiros a cuatro compañeros en kentucky

Por Brendan O'Brien

10 abr (Reuters) - Un empleado de banca armado con un rifle mató a tiros a cuatro compañeros e hirió a otras nueve personas en su lugar de trabajo el lunes, a la vez que retransmitía en directo el ataque en el centro de Louisville, Kentucky, informaron las autoridades municipales.

El atacante recibió un disparo mortal en el lugar de los hechos, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, pero no aclararon si fue por disparos de la policía o por una herida autoinfligida.

El departamento identificó al autor de los disparos como Connor Sturgeon, de 23 años, que se incorporó a la sucursal del Old National Bank en el centro de la ciudad como empleado a tiempo completo el año pasado.

En el último de una larga serie de tiroteos masivos en Estados Unidos, la policía dijo que respondió en cuestión de minutos a los reportes de un atacante hacia las 1230 GMT en la oficina bancaria cercana al estadio de béisbol Slugger Field.

Los agentes dispararon frente el atacante, que iba armado con un rifle, explicó a la prensa la jefa de policía Jacquelyn Gwinn-Villaroel. El atacante retransmitió en directo un vídeo de del tiroteo a través de internet, añadió.

La policía identificó a los fallecidos como Joshua Barrick, de 40 años; Thomas Elliot, de 63; Juliana Farmer, de 45; y James Tutt, de 64.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, al borde de las lágrimas, dijo durante una rueda de prensa que conocía a algunas de las víctimas, entre ellas a Elliot, vicepresidente senior del banco.

"Me enseñó cómo ayudar a construir mi carrera de derecho, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos para ser un buen padre", dijo Beshear. "Una de las personas con las que más hablaba en el mundo"

Las nueve personas heridas en el ataque fueron atendidas en el hospital de la Universidad de Louisville, dijo un portavoz del hospital, entre ellas dos agentes de policía.

Tres de las víctimas se encontraban en estado crítico, entre ellas un agente de 26 años y recién graduado en la academia de policía, que recibió un impacto en la cabeza y fue sometido a una operación cerebral el lunes, según la policía.

Los tiroteos masivos se han convertido en algo habitual en Estados Unidos. En lo que va de año, el país ha sufrido 146 ataques de este tipo -con cuatro o más heridos o muertos, sin incluir al tirador-, según la organización sin ánimo de lucro Gun Violence Archive. (Reporte de Brendan O'Brien en Chicago; información adicional de Gabriella Borter, Julia Harte, Timothy Ahmann, Ismail Shakil, Kanishka Singh, Rich McKay y Dan Whitcomb; editado en español por Aida Peláez-Fernández)

