Empleado palestino apuñala a dos huéspedes en un hotel cerca de Jerusalén

JERUSALÉN (AP) — Un empleado palestino apuñaló el viernes a dos huéspedes de un hotel a las afueras de Jerusalén, en lo que la policía israelí describió como un ataque extremista, el segundo ocurrido en la zona esta semana.

Según la policía, el empleado salió de la cocina de un hotel en el bucólico kibutz Tzuba y apuñaló a dos huéspedes en el comedor.

Un policía fuera de servicio y el gerente del comedor del establecimiento sometieron al atacante hasta que llegaron más agentes y lo arrestaron.

Paramédicos israelíes dijeron haber evacuado a dos hombres, de aproximadamente 50 y 25 años, a un hospital cercano. Señalaron que ambos habían sido apuñalados en el torso, dejando al hombre mayor en estado crítico.

La policía israelí informó que el atacante era originario del área de Shuafat, en el este de Jerusalén, y que otros tres sospechosos también fueron arrestados bajo sospecha de participar en el ataque. Hamás elogió la agresión, pero no se responsabilizó por ella.

Dos palestinos de Cisjordania ocupada abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén a principios de esta semana, matando a seis personas. Hamás se atribuyó ese ataque.

La guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha provocado un aumento de la violencia en Israel y Cisjordania ocupada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.