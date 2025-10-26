Empleados de Boeing rechazan oferta, continuarán huelga

Los trabajadores de Boeing en tres plantas del Medio Oeste, donde se desarrollan aviones militares y armas, votaron el domingo para rechazar la última oferta de contrato de la compañía y continuar con una huelga que comenzó hace casi tres meses.

La huelga de unos 3200 maquinistas en las plantas de Mascoutah, Illinois, y en las ciudades de Missouri, San Luis y St. Charles, es menor que la del año pasado, cuando 33.000 trabajadores de Boeing que ensamblan aviones comerciales se declararon en huelga, pero amenaza con complicar el progreso de la compañía aeroespacial en recuperar su estabilidad financiera.

“Boeing afirmó que escuchó a sus empleados; el resultado de la votación de hoy demuestra que eso no es cierto”, declaró Brian Bryant, presidente de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, en un comunicado.

Boeing expresó su decepción por el resultado y señaló que la votación había sido reñida. La compañía indicó en un comunicado que está escuchando de más trabajadores “que quieren cruzar la línea de piquete” y “entienden el valor de nuestra oferta”.

“El comunicado del sindicato es engañoso ya que la votación fracasó por el margen más estrecho, 51% contra 49%”, dice el comunicado. “Estamos enfocándonos en ejecutar la siguiente fase de nuestro plan de contingencia en apoyo a nuestros clientes”.

El sindicato de maquinistas reconoció que la votación fue cerrada, pero señaló en un mensaje a los miembros que “muy pocos” trabajadores han cruzado la línea de piquete.

“Nuestra solidaridad sigue siendo fuerte, y la afirmación de la compañía de lo contrario es incorrecta”, sostuvo el sindicato.

Los líderes sindicales dicen que las conversaciones se han estancado por temas como salarios y beneficios de jubilación, mientras que Boeing ha argumentado que las demandas de los trabajadores superan el costo de vida en el Medio Oeste.

Antes de la votación del domingo, el sindicato informó a sus miembros que no recomendaba la aprobación de la última oferta de la compañía porque “no tiene mejoras significativas” en los beneficios de jubilación y aumentos salariales para los trabajadores con más antigüedad.

Las negociaciones se intensificaron durante el verano en los días previos a la huelga, con los trabajadores rechazando un acuerdo propuesto anteriormente que incluía un aumento salarial del 20% durante la vigencia del contrato de cinco años.

Boeing respondió rápidamente con un acuerdo modificado que no aumentaba las alzas salariales propuestas, pero eliminaba una disposición de programación que afectaba la capacidad de los trabajadores para ganar pago por horas extras. Los trabajadores también rechazaron esa oferta y se declararon en huelga a la mañana siguiente.

También votaron en contra de los términos revisados en septiembre.

La compañía ha dicho que está preparada para una huelga, con un plan de contingencia "para asegurar que nuestra fuerza laboral no huelguista pueda seguir apoyando a nuestros clientes".

El negocio de Defensa, Espacio y Seguridad de Boeing representa más de un tercio de los ingresos de la compañía. Boeing tiene previsto informar sobre sus ganancias del tercer trimestre el miércoles.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.