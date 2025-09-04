Empleados de la ONU detenidos en Yemen fueron acusados de espiar para Israel, dice rebelde hutí

Los empleados de la ONU arrestados el domingo en Yemen por los rebeldes hutíes son sospechosos de espionaje a favor de Estados Unidos e Israel, afirmó el jueves a la AFP un alto cargo hutí que habló bajo condición de anonimato.

"Los empleados de las Naciones Unidas detenidos están acusados de espiar a favor de la agresión estadounidense e israelí, y toda persona cuya acusación sea confirmada será llevada ante la justicia", declaró el funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de los hutíes.

La ONU informó el domingo la detención de al menos once de sus empleados en Yemen, pocos días después de la muerte del primer ministro del gobierno de los hutíes y de otros once altos cargos en bombardeos israelíes en Saná, la capital controlada por los rebeldes desde 2014.

Estos insurgentes, respaldados por Irán y que controlan amplias zonas de Yemen, ya retenían desde junio de 2024 a decenas de empleados de la ONU y de varias organizaciones humanitarias.

Entonces, los hutíes justificaron estos arrestos argumentando que detectaron una "red de espionaje estadounidense-israelí" que operaba bajo la cobertura de organizaciones humanitarias, una acusación que la ONU niega.

A finales de enero, ocho empleados de la ONU fueron arrestados, de los cuales uno falleció posteriormente en detención.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el domingo las "detenciones arbitrarias" de sus empleados en Yemen y pidió su "liberación inmediata e incondicional".

