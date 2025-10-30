Empleados de World Athletics desviaron más de US$1,7 millones

Dos empleados y un consultor que trabajaban para la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) han desviado "más de US$1,7 millones a lo largo de varios años", reveló el miércoles la institución, confirmando una información del medio 3 Wire Sports.

"A principios de año, World Athletics descubrió un sistema de desvío de fondos en el seno de su organización", escribió la federación en un comunicado, precisando que los dos colaboradores implicados, que todavía eran empleados en el momento del descubrimiento, han sido despedidos.

Según 3 Wire Sports, las tres personas implicadas recurrieron a declaraciones de gastos falsificadas o modificadas para desviar fondos.

"En vista de una investigación penal, se han constituido y transmitido expedientes detallados a las autoridades judiciales y legales competentes", continuó World Athletics, añadiendo que los controles financieros en el seno de la organización serán reforzados.

"Lamentablemente los robos en empresas se producen en las organizaciones de todo el mundo y en todos los sectores industriales a diferente escala. Lo más importante es indentificarlos y poner en marcha controles reforzados", comentó el presidente de la institución Sebastian Coe.

"Muchas organizaciones silencian este tipo de incidentes, despidiendo a los empleados con información limitada, lo que permite a los autores de estos fraudes y robos continuar sus actividades en nuevas organizaciones. Nosotros no somos ese tipo de organización", añadió.

bdu/jde/dam/dr