10 ene (Reuters) - La australiana Worley Ltd manifestó el miércoles su desacuerdo con la decisión de un tribunal de arbitraje que falló a favor del Gobierno ecuatoriano respecto a que la conducta de la empresa de ingeniería equivalía a corrupción, ilegalidad o mala fe en relación con un contrato de servicios.

A fin de diciembre, un tribunal desestimó el pedido de arbitraje de Worley por motivos jurisdiccionales y de admisibilidad, incluidas las alegaciones de corrupción, ilegalidad o mala fe por parte de la empresa y un subcontratista, citando la "ceguera deliberada" de Worley ante la corrupción del subcontratista.

"Worley no está de acuerdo con la decisión (del tribunal) y está estudiando la posibilidad de emprender otros procedimientos legales", declaró la empresa. "Worley niega cualquier corrupción, ilegalidad o mala fe de su parte. En particular, Worley no infringió las leyes sobre soborno y corrupción".

La empresa, con sede en Sídney, dijo que los directores de su subcontratista fueron declarados corruptos por un tribunal ecuatoriano y que, tras una investigación que reveló irregularidades por parte del subcontratista, la empresa puso fin a la relación entre las partes.

"Worley había seguido los procesos adecuados, incluida la realización de la debida diligencia, y niega haber sido deliberadamente ciega respecto a la corrupción del subcontratista", destacó.

La empresa había demandado en 2019 a Ecuador por pagos faltantes de contratos con la estatal Petroecuador relacionados con la renovación de la refinería de Esmeraldas y otros proyectos de gas, tras acusaciones de irregularidades y corrupción por parte del Gobierno.

La compañía aclaró el miércoles que Petroecuador debía a Worley 58 millones de dólares australianos (38,88 millones de dólares) en términos netos. (Reporte de Sameer Manekar en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)