Empresa de ayuda respaldada por EE. UU. en Gaza cesa operaciones

JERUSALÉN (AP) — La Fundación Humanitaria de Gaza, un organismo respaldado por Estados Unidos e Israel establecido para distribuir ayuda a Gaza como una alternativa a las Naciones Unidas pero que, según los palestinos, puso en peligro la vida de civiles que intentaban obtener alimentos, anunció el lunes que cerrará sus operaciones.

La organización ya había cerrado sitios de distribución después de que entrara en vigor un alto al fuego mediado por Estados Unidos hace seis semanas en Gaza. Anunció el lunes que cerraría permanentemente, afirmando que había cumplido su misión.

"Cumplimos con nuestra misión de demostrar que hay una mejor manera de entregar ayuda a los gazatíes", declaró el director de la FHG John Acree en un comunicado.

Las operaciones de la FHG estuvieron envueltas en secreto durante su breve tiempo de funcionamiento. Lanzada con el respaldo de Estados Unidos e Israel como una alternativa a las Naciones Unidas, el grupo nunca reveló sus fuentes de financiamiento y poco se supo sobre los contratistas armados que operaban los sitios. Su objetivo era entregar ayuda a Gaza sin que fuera desviada por Hamás.

Palestinos, trabajadores humanitarios y funcionarios de salud han dicho que el sistema obligaba a la gente a arriesgar sus vidas para llegar a los sitios, pasando por tropas israelíes que protegían las ubicaciones. Los soldados a menudo abrían fuego, matando a cientos, según testigos y videos publicados en las redes sociales. El ejército israelí dice que solo disparó tiros de advertencia como medida de control de multitudes o si sus tropas estaban en peligro.

La FHG indicó que no hubo violencia en los sitios de ayuda en sí, pero reconoció los peligros potenciales que enfrentaban las personas al viajar a ellos a pie. Sin embargo, contratistas que trabajaban en los sitios, respaldados por relatos en video, relataron que los guardias de seguridad estadounidenses solían disparar munición real y granadas aturdidoras contra los palestinos hambrientos que buscaban ayuda.

Acree señaló que la FHG entregaría su trabajo al centro liderado por Estados Unidos en Israel que supervisa el alto al fuego en Gaza, llamado Centro de Coordinación Civil-Militar.

"La FHG ha estado en conversaciones con el CCCM y organizaciones internacionales durante semanas sobre el camino a seguir y está claro que adoptarán y expandirán el modelo que la FHG pilotó", expresó.

Tommy Piggott, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en la plataforma de redes sociales X que la FHG había "compartido valiosas lecciones aprendidas con nosotros y nuestros socios".

La FHG comenzó a operar a finales de mayo, después de que Israel detuviera las entregas de alimentos a Gaza durante tres meses, empujando a la población hacia la hambruna.

Israel buscaba reemplazar el sistema de distribución de alimentos de la ONU, afirmando que Hamás estaba desviando grandes cantidades de ayuda. La ONU negó las afirmaciones.

La ONU se opuso a la creación de la FHG, diciendo que el sistema daba a Israel control sobre la distribución de alimentos y podría forzar el desplazamiento de palestinos. Durante toda la guerra, la ONU lideró un esfuerzo humanitario masivo con otros grupos de ayuda, distribuyendo alimentos, medicinas, combustible y otros suministros en cientos de centros alrededor de Gaza.

En el comunicado, la FHG dijo que había entregado más de tres millones de cajas de alimentos a Gaza, totalizando 187 millones de comidas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.