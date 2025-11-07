Empresa de IA estadounidense Anthropic refuerza su presencia en Europa

La empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció el viernes que abría oficinas en París y Múnich, en Alemania, reforzando así su presencia en Europa ante la creciente demanda de esta tecnología.

La empresa creadora del modelo de IA Claude, uno de los principales rivales de ChatGPT, afirmó que tenía planeado ampliar sus equipos contratando a personas locales, en el marco de esta "importante expansión de sus operaciones europeas", según un comunicado.

"Con un equipo directivo más amplio, más diverso y altamente especializado, redoblamos nuestros esfuerzos para lograr un crecimiento sostenido en la región de Europa, Oriente Medio y África", indicó la empresa.

Anthropic, que ya está presente en Dublín, Londres y Zúrich, anunció en junio a AFP su intención de contratar a un centenar de personas en Europa, sobre todo para reforzar sus capacidades de investigación y desarrollo.

Según la empresa, ha registrado una demanda en aumento de sus servicios: la tasa de crecimiento de su facturación anualizada se ha "multiplicado por nueve" en estas regiones.

Anthropic ya cuenta entre sus clientes a grandes empresas francesas, como Sanofi y L'Oréal.

Con sede en San Francisco, la empresa tiene una valoración de US$183.000 millones y afirma tener 300.000 clientes profesionales.

dax/vg/es/jvb