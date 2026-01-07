Empresa de Japón falsificó datos de riesgos sobre reactores nucleares; regulador suspende revisiones

TOKIO (AP) — El organismo de control nuclear de Japón dijo el miércoles que cancelará la revisión de seguridad de dos reactores en la planta nuclear de Hamaoka, en el centro del país, después de que se descubrió que el operador de la planta fabricó datos sobre los riesgos de terremotos, lo que supone un revés para los intentos de acelerar el reinicio de reactores para impulsar el uso de energía nuclear.

Chubu Electric Power Co. había solicitado la revisión de seguridad para reanudar las operaciones en los reactores 3 y 4 de la planta nuclear de Hamaoka en 2014 y 2015. Otros dos reactores en la planta están siendo desmantelados, y un quinto está inactivo.

La planta, ubicada a unos 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Tokio, se encuentra en una zona costera conocida por los riesgos potenciales de los llamados megaterremotos de la fosa de Nankai.

La Autoridad de Regulación Nuclear dijo que comenzó una investigación interna en febrero después de recibir una denuncia de un informante de que la empresa había proporcionado durante años datos fabricados que subestimaban los riesgos sísmicos potenciales.

El regulador suspendió la revisión para los reactores después de confirmar la falsificación y la empresa reconoció la fabricación a mediados de diciembre, dijo Shinsuke Yamanaka, presidente del organismo de control. La ARN también está considerando inspeccionar la sede de la empresa.

“Garantizar la seguridad es la responsabilidad primordial de los operadores de plantas nucleares y (la fabricación de datos) es un acto de traición a su tarea y uno que destruye la seguridad nuclear”, afirmó Yamanaka.

El escándalo salió a la luz el lunes, cuando el presidente de Chubu Electric, Kingo Hayashi, reconoció que los trabajadores de la empresa utilizaron datos inapropiados con la supuesta intención de subestimar los riesgos sísmicos y se disculpó. Se comprometió a establecer un panel independiente para la investigación.

La revisión, incluidos datos que habían sido aprobados anteriormente, tendría que comenzar desde cero o posiblemente ser rechazada por completo, dijo Yamanaka.

La medida supone un revés en un momento en que el gobierno busca acelerar el reinicio de reactores para hacer frente al aumento de los costos de energía y la presión para reducir las emisiones de carbono.

La opinión pública en Japón sigue dividida debido a las persistentes preocupaciones de seguridad tras los colapsos de Fukushima Daiichi en 2011 debido a un sismo y un tsunami.

De los 57 reactores comerciales de Japón, 13 están actualmente en operación, 20 están fuera de servicio y otros 24 están siendo desmantelados, según la ARN.

