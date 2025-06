Empresa de medios de Trump comprará US$400 millones de sus propias acciones

NUEVA YORK (AP) — La empresa de medios del presidente Donald Trump planea recomprar hasta US$400 millones de sus acciones, que han perdido un 46% de su valor este año.

Trump Media and Technology Group, que opera la plataforma de redes sociales Truth Social, anunció el lunes que la adquisición mejorará su flexibilidad financiera. Retirará las acciones después de comprarlas, lo que significa que estas acciones en particular no podrán ser reemitidas.

Las empresas pueden aumentar el valor de sus acciones adquiriendo o eliminando el número de acciones en circulación de la empresa. Trump es el mayor accionista de Trump Media, con aproximadamente 114 millones de acciones.

Las acciones de Trump Media subieron un poco más del 2% el lunes. Sin embargo, las acciones parecieron alcanzar su punto máximo aproximadamente un mes después de que la empresa se hiciera pública a finales de marzo. Las acciones han seguido una trayectoria descendente constante desde entonces.

La empresa dijo a principios de este año que perdió US$400,9 millones en 2024 y que sus ingresos anuales disminuyeron un 12% a US$3,6 millones.

Después de ganar las elecciones presidenciales en noviembre, Trump transfirió todas sus acciones en la empresa —valoradas en alrededor de US$4000 millones en papel— como un regalo al Donald J. Trump Revocable Trust. Las acciones de Trump representaban más de la mitad de las acciones de la empresa.

La empresa dijo el lunes que financiará la recompra por separado de su estrategia de tesorería de Bitcoin. Bajo ese plan, los inversores institucionales comprarán US$2500 millones en acciones de la empresa, y los ingresos se destinarán a construir una reserva de bitcoin.

Trump Media se une a otras empresas con estrategias similares de criptomonedas, incluyendo al desarrollador de software en la nube y móvil MicroStrategy, que está construyendo una reserva que contiene miles de millones en bitcoin.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.