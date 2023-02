Empresa de moda líder se suma al consorcio de fibra a fibra fundado por Carbios, On, Patagonia, PUMA y Salomon

CLERMONT-FERRAND, Francia--(BUSINESS WIRE)--feb. 19, 2023--

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionero en el desarrollo y la industrialización de tecnologías biológicas para reinventar el ciclo de los plásticos y los textiles, acaba de suscribir un acuerdo con PVH Corp, por el cual se suma al consorcio de fibra a fibra fundado con On, Patagonia, PUMA y Salomon 1. Comprometidos a acelerar la transición de la industria textil en pos de una economía circular. Carbios, On, Patagonia, PUMA, PVH Corp.y Salomon colaboran para probar y perfeccionar la revolucionaria tecnología de reciclaje biológico de Carbios en sus propios productos. El objetivo final es demostrar la circularidad cerrada de fibra a fibra con el proceso de biorreciclaje de Carbios a escala industrial, en apoyo de los compromisos de sostenibilidad ambiciosos de los miembros del Consorcio.

Durante los dos años de labor conjunta, Carbios y sus socios colaborarán para ofrecer el reciclaje biológico de artículos de poliéster a escala industrial, con tecnologías exhaustivas de clasificación y desmontaje de residuos textiles complejos. Los miembros actuales votaron unánimemente a favor de que PVH Corp. se incorporara al Consorcio y declararon: "El objetivo de nuestro consorcio es sustentar el desarrollo de soluciones procesables que ayudan a la industria de la moda a contribuir con el cambio climático y PVH Corp. puede aportar una perspectiva más amplia al proyecto, algo que siempre es bienvenido".

Carbios desarrolló una tecnología única y sostenible con enzimas altamente selectivas que pueden reciclar materias primas mezcladas, reduciendo así la clasificación exhaustiva que requieren los métodos actuales de reciclaje termomecánico. Para los materiales textiles de fibras mezcladas, la enzima patentada de Carbios actúa únicamente sobre el poliéster PET que se encuentra en su interior. Este innovador proceso genera PET reciclado (PETr), de calidad equivalente al PET virgen, que se puede utilizar para producir nuevas fibras textiles: un avance de enorme magnitud para la industria textil.

Tratamiento de residuos textiles y reciclaje

A escala mundial, en la actualidad sólo se recicla el 13% de los residuos textiles y principalmente en aplicaciones de menor calidad, como por ejemplo, acolchados, aislantes, repasadores o trapos de limpieza 2. El 87% restante termina en el vertedero o se incinera. Para trabajar en la mejora de las tecnologías de reciclaje textil, los miembros del Consorcio suministrarán materia prima en forma de prendas de vestir, ropa interior, calzado e indumentaria deportiva. En 2023, entrará en funcionamiento una nueva línea para residuos textiles de PET en las instalaciones de demostración de Carbios, en particular a través del proyecto "Ciclo del PET", cofinanciado por la Unión Europea. El objetivo es anticiparse a las normativas futuras, como por ejemplo, la recogida selectiva de residuos textiles que será obligatoria en Europa a partir del 1 de enero de 2025.

Fibra a fibra: la circularidad de los textiles

Para producir las fibras y los tejidos, la industria textil actual depende en gran medida de los recursos no renovables y en parte de las botellas de PET recicladas para obtener fibra de poliéster reciclada. Este recurso, sin embargo, empezará a escasear a medida que las botellas de PET se destinen exclusivamente a producir nuevas botellas dentro de la industria de la alimentación y las bebidas. En una economía circular, los materiales utilizados para producir textiles proceden de materias primas recicladas o renovables producidas mediante prácticas regenerativas. Además de suministrar materias primas para el demostrador, los miembros del Consorcio tienen previsto crear nuevos productos a partir de las fibras de PETr de Carbios, producidas con su proceso de reciclaje biológico.

"La asociación con Carbios y sus miembros del consorcio demuestra nuestro compromiso continuo con el objetivo de incluir más materiales circulares en nuestras colecciones", aseguró Esther Verburg, vicepresidente ejecutiva de Sustainable Business and Innovation de Tommy Hilfiger Global y PVH Europa.. "Estamos encantados de apoyar el desarrollo de la tecnología de reciclaje enzimático de Carbios, aprovechando estas soluciones nuevas que nos pueden ayudar a impulsar la moda para el bien".

"Carbios está convencida de que podemos lograr más como colectivo. Es por eso que aunamos fuerzas con nuestros Consorcios para avanzar en nuestra tecnología única, y en última instancia, transformar la industria para que sea más sostenible, beneficiando a los ciudadanos y al medio ambiente", comentó Emmanuel LADENT, director ejecutivo de Carbios. "Estamos encantados de darle la bienvenida a PVH Corp. a nuestro Consorcio, que integramos con otras marcas de prestigio para avanzar en nuestra visión compartida de lograr una verdadera circularidad en la industria textil".

Acerca de Carbios

Establecida en 2011 por Truffle Capital, Carbios es una empresa de biotecnología verde, que desarrolla procesos biológicos e innovadores. A través de su metodología única que combina las enzimas y los plásticos, Carbios tiene como objetivo abordar las nuevas expectativas de los consumidores y los desafíos de una amplia transición ecológica al asumir uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la contaminación plástica y textil. Carbios deconstruye cualquier tipo de PET (el polímero predominante en botellas, bandejas, textiles hechos de poliéster) en sus componentes básicos, que luego pueden reutilizarse para producir nuevos plásticos PET con una calidad equivalente a los vírgenes. Esta innovación de PET, la primera de su tipo en el mundo, fue reconocida recientemente en un artículo científico publicado en la portada de la prestigiosa revista Nature. Carbios puso en marcha con éxito su planta de demostración en Clermont-Ferrand en 2021. Ahora ha dado otro paso clave hacia la industrialización de su proceso con la construcción de una unidad primera y única en su tipo, en asociación con Indorama Ventures.

En 2017, Carbios y L'Oréal fundaron conjuntamente un consorcio para contribuir a la industrialización de su tecnología de reciclaje patentada. Con el compromiso de desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe se unieron a este consorcio en abril de 2019. En 2022, Carbios firmó un acuerdo con On, Patagonia, PUMA y Salomon, para desarrollar soluciones que promuevan la reciclabilidad y circularidad de sus productos. PVH Corp. se sumó a este consorcio en enero de 2023.

La empresa también es autora de una tecnología de biodegradación enzimática de plásticos de un solo uso a base de PLA (un polímero de origen biológico). Con esta tecnología se puede crear una nueva generación de plásticos 100 % compostables a temperatura ambiente y en condiciones domésticas, integrando enzimas en el núcleo del producto plástico.

Para más información, visite carbios.com /Twitter: Carbios /LinkedIn: Carbios /Instagram: insidecarbios

Carbios (isin fr0011648716/alcrb) puede acogerse al programa gubernamental pea-pme, una iniciativa que permite a los residentes franceses que invierten en pymes beneficiarse de bonificaciones en el impuesto a las ganancias.

Acerca de PVH Corp.:

PVH es una de las empresas de moda más grandes y admiradas del mundo, que conecta con los consumidores en más de 40 países. Nuestras marcas mundiales emblemáticas son Calvin KleinyTOMMY HILFIGER. Nuestros 140 años de historia se cimientan en la fuerza de nuestras marcas, nuestro equipo y nuestro compromiso de impulsar la moda para el bien. Ese es nuestro poder. Ese es el poder de PVH.

Acerca de Patagonia:

Estamos en este negocio para salvar nuestro planeta. Fundada por Yvon Chouinard en 1973, Patagonia es una empresa de ropa para actividades al aire libre con sede en Ventura, California. Como Corporación B certificada y miembro fundador de 1% for the Planet, la empresa es reconocida a nivel internacional por la calidad de sus productos y su activismo ambiental, así como por sus aportes de casi 200 millones de dólares a diversas organizaciones ambientales. Su singular estructura de propiedad refleja que la Tierra es su único accionista: Los beneficios que no se reinvierten en la empresa se pagan como dividendos para proteger el planeta.

Acerca de puma:

PUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 16.000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach (Alemania).

Acerca de On:

On nació en los Alpes suizos con un objetivo: revolucionar la sensación de correr dándoles a todos la capacidad de correr sobre las nubes. Once años después de su lanzamiento al mercado, On ofrece innovaciones revolucionarias en materia de calzado, indumentaria y accesorios de primera calidad para carreras de alto rendimiento, actividades al aire libre y actividades durante todo el día. Propulsada por la recomendación de los clientes, la galardonada innovación CloudTec® de On, su diseño intencionado y sus avances pioneros en cuanto a la economía circular de la ropa deportiva han atraído a una base de seguidores mundial que no para de crecer, inspirando a los seres humanos a explorar, descubrir y seguir soñando. On tiene presencia en más de 60 países de todo el mundo y cuenta con una comunidad digital en www.on-running.com.

Acerca de Salomon:

Nacida en los Alpes franceses en 1947, Salomon se ha comprometido a superar los límites de los deportes de montaña al crear equipos innovadores para que las personas jugar, progresar y desafiarse en los deportes al aire libre que elijan. La empresa produce y vende calzado de primera calidad, equipamiento para deportes de invierno y alpinismo, equipamiento para senderismo y ropa diseñada específicamente para todas esas disciplinas. Los productos se desarrollan en el Centro de Diseño de Annecy, donde los ingenieros, diseñadores y atletas colaboran para crear soluciones innovadoras que mejoren continuamente las experiencias al aire libre de quienes ven la naturaleza como un inmenso campo de juego.

_______________________________________ 1 véase comunicado de prensa del 6 de julio de 20222 ellen macarthur foundation, 2017

