Empresa francesa de IA recauda US$ 1.000 millones y busca un "cambio de paradigma"

La empresa emergente francesa de inteligencia artificial AMI, cofundada por Yann LeCun, exdirector científico de IA en Meta, anunció el martes que recaudó US$1.000 millones para avanzar hacia "un cambio de paradigma" que vaya más allá de los modelos de lenguaje predictivo.

AMI (Advanced Machine Intelligence), valorada en US$3.500 millones antes de esta ronda de financiación, atrajo en esta operación a grandes grupos, entre ellos Toyota, Nvidia y Samsung, y a conocidas personalidades del mundo de la tecnología, como el exdirector general de Google Eric Schmidt y el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El objetivo de LeCun, gran referente de la IA y coganador en 2018 del premio Turing, considerado el Nobel de Informática, es conseguir que una "IA comprenda el mundo físico, el mundo real", explica en una entrevista con AFP.

El investigador habla ya de "la próxima revolución de la IA", lejos de ChatGPT y otros agentes conversacionales.

Desde hace varios años, LeCun se ha convertido en una voz discrepante frente a la IA generativa, haciendo hincapié en los límites de los grandes modelos de lenguaje (LLM), en los que se basan los agentes conversacionales.

Es esta divergencia la que le llevó a abandonar Meta cuando el grupo se reorientó hacia el desarrollo de los LLM, asegura, aunque añade que mantiene "buenas relaciones con Mark Zuckerberg".

"Estoy muy claramente en el bando del cambio de paradigma", señala.

El científico quiere crear modelos capaces de razonar ya no únicamente a partir del lenguaje, sino a partir de muchos datos distintos, "como los animales y los seres humanos".

- "Velocidad superior" -

Junto con sus cinco cofundadores, el ingeniero trabaja en la misma línea que había llevado a cabo en Meta sobre una nueva arquitectura de IA, llamada JEPA.

"Es la continuación directa de ese proyecto, pero pasando a una velocidad superior", indica LeCun, que tiene doble nacionalidad francesa y estadounidense.

"Yann LeCun abre una nueva página de la inteligencia artificial. Esta es la Francia de los investigadores, los constructores y los audaces", elogió el presidente francés, Emmanuel Macron, en X.

AMI, cuya sede se encuentra en París, ya dispone de oficinas en Nueva York, Singapur y Montreal.

Con estas nuevas investigaciones sobre los "world models", los modelos del mundo, el equipo espera lograr aplicaciones industriales fuera del alcance de los LLM. La idea es llegar a analizar y prever procesos complejos, como el funcionamiento de un motor de avión, de una central eléctrica o el de un órgano de un paciente.

LeCun, profesor en la Universidad de Nueva York, explica que durante el primer año AMI se centrará en la investigación y el desarrollo.

De aquí a tres a cinco años, el objetivo es "producir sistemas inteligentes más o menos universales que puedan utilizarse para prácticamente cualquier aplicación que requiera máquinas inteligentes", sobre todo la conducción autónoma y la robótica.