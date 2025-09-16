Empresa invierte en vehículos eléctricos en EE.UU. pese a ambiente desfavorable

ATLANTA (AP) — Parece un momento terrible para construir una planta de vehículos eléctricos en Estados Unidos, pero los líderes de Rivian Automotive dicen que están confiados mientras la compañía comienza a trabajar en una instalación de US$5000 millones en Georgia.

La empresa con sede en California, que está perdiendo dinero, inicia las obras el martes al este de Atlanta a pesar del impulso del presidente Donald Trump para revertir los créditos fiscales para vehículos eléctricos. A partir del 30 de septiembre, los compradores ya no calificarán para ahorros de hasta US$7500 por automóvil.

El director de políticas de Rivian, Alan Hoffman, declaró que la compañía cree que puede vender vehículos eléctricos no por razones ambientales o incentivos fiscales, sino porque son superiores.

“No construimos esta empresa basándonos en incentivos fiscales federales”, afirmó Hoffman. “Y vamos a demostrar que vamos a tener éxito en el futuro”.

La planta de Georgia es clave para un mercado masivo y la rentabilidad

La planta de Georgia, anunciada por primera vez en 2021, es clave para que Rivian alcance la rentabilidad. Actualmente, la compañía fabrica la camioneta de alta gama R1T y el vehículo utilitario deportivo R1S en Normal, Illinois, así como furgonetas de reparto para Amazon y otros. Los precios de sus camionetas comienzan en US$71.000.

La planta de Illinois comenzará a fabricar SUV R2 más pequeños el próximo año, con precios a partir de US$45.000. Una planta ampliada en Illinois podrá ensamblar 215.000 vehículos al año. Pero si el R2 tiene éxito, y si Rivian produce con éxito un R3 aún más pequeño, necesitará más capacidad. La compañía ha dicho que la operación en Georgia podrá fabricar 200.000 vehículos al año a partir de 2028. Planea otra capacidad de 200.000 en la fase dos, volumen que distribuiría los costos fijos entre muchos más vehículos.

Las proyecciones serían un gran salto desde los 40.000 a 46.000 vehículos que Rivian espera entregar este año, por debajo de los 52.000 del año pasado. La compañía dice que está limitando la producción ahora en parte para lanzar modelos de 2026.

“Para Rivian, es un momento de vida o muerte”, indicó Alex Oyler, director norteamericano de la firma de investigación automotriz SBD Automotive. “Vimos con Tesla que la clave para la rentabilidad es la escala, y no puedes escalar si tu vehículo más barato cuesta US$70.000. Así que necesitan esa planta para lograr un nivel de escala del R2 y, en última instancia, del R3”.

Desafíos en el mercado de vehículos eléctricos

El crecimiento de las ventas está desacelerándose para los vehículos eléctricos en Estados Unidos, aumentando solo un 1,5% en la primera mitad de 2025, según Cox Automotive.

Tesla representó casi el 45% de las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos durante ese período, según Cox.

Pero Tesla está perdiendo cuota de mercado a medida que otros ganan: la participación de General Motors en las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos ha subido al 13%. En comparación, Rivian tuvo una participación del 3% en la primera mitad del año, detrás de Tesla y seis fabricantes de automóviles tradicionales.

Pero excluyendo a Tesla, Rivian es el más exitoso de los fabricantes de automóviles emergentes.

La compañía inicialmente aprovechó un nicho en gran parte no cubierto: la demanda de camionetas y SUV eléctricos. Pero la competencia ahora incluye la F-150 Lightning de Ford y la Chevrolet Silverado eléctrica.

Después de una oferta pública inicial en 2021, las acciones de Rivian han caído más del 80%, mientras que las acciones de los fabricantes de automóviles en general han superado al mercado de valores. Rivian perdió US$1660 millones en la primera mitad de 2025.

Al mismo tiempo, el entusiasmo de algunos fabricantes de automóviles por los vehículos eléctricos se está enfriando. Stellantis canceló la semana pasada el programa de camiones eléctricos de Ram. Ford ha retrasado la producción en una nueva planta en Tennessee y General Motors abandonó los planes de construir vehículos eléctricos en una planta suburbana de Detroit.

“Con toda la competencia en este mercado y el crecimiento desacelerado de los vehículos eléctricos, la situación actual no juega a favor de Rivian”, sostuvo Sam Fiorani, vicepresidente de AutoForecast Solutions. “Sin embargo, todavía hay un mercado de vehículos eléctricos”.

1500 millones de dólares en incentivos para 7500 empleos

Georgia ha prometido US$1500 millones en incentivos a Rivian a cambio de 7500 empleos en la compañía que paguen al menos US$56.000 al año en promedio. Rivian no puede beneficiarse de la mayoría de los incentivos a menos que cumpla con los objetivos de empleo, pero el estado ya está gastando US$175 millones para comprar y nivelar terrenos y mejorar carreteras.

El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, quien ha dicho que quiere hacer de Georgia “la capital de la movilidad eléctrica en Estados Unidos”, reconoce que Rivian enfrenta obstáculos, pero dice que sigue confiando en que la compañía puede cumplir sus promesas.

Mientras Tesla tiene miles de empleados en California y Texas, algunas de sus plantas de vehículos eléctricos han tenido problemas. Dos fabricantes de vehículos eléctricos separados que esperaban ensamblar vehículos en una antigua planta de GM en Lordstown, Ohio, se declararon en bancarrota. El complejo de Hyundai en Georgia, cerca de Savannah, está teniendo mejor suerte, con la producción en marcha.

Sin embargo, una planta de baterías allí se ha retrasado debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a 475 personas en el lugar, incluidos más de 300 surcoreanos.

Se suponía que Rivian ya estaría fabricando camiones en el sitio de 2000 acres (800 hectáreas) cerca de Social Circle, a unos 70 kilómetros (unas 45 millas) al este de Atlanta. A medida que la compañía quemaba efectivo en 2024, pausó la construcción, pero el fabricante de automóviles alemán Volkswagen acordó invertir US$5800 millones en Rivian a cambio de tecnología de software y eléctrica. Y la administración del entonces presidente Joe Biden en noviembre acordó prestar a Rivian US$6600 millones para construir la planta de Georgia.

A pesar de la hostilidad de la administración Trump hacia los vehículos eléctricos, Hoffman señaló que Rivian espera que el Departamento de Energía distribuya el dinero, argumentando que impulsará la fabricación nacional.

Algunos vecinos se oponen a la planta

Rivian también enfrenta oposición de algunos residentes que dicen que la planta es un vecino inapropiado para las granjas y contaminará el agua subterránea.

“Planeaba morir y retirarme en el porche delantero y el proyecto más grande de Georgia tiene que ir al lado de mi casa ¿de todos los lugares del país?”, preguntó Eddie Clay, quien vive a menos de una milla de distancia. Dice que el agua de su pozo se volvió lodosa después de la excavación en el sitio de Rivian.

Hay otros desafíos para Rivian, incluidos aranceles que cuestan US$2000 por vehículo, la administración Trump poniendo fin a un programa de créditos fiscales que le costará a la compañía US$140 millones en ingresos este año, y la competencia a largo plazo de vehículos eléctricos chinos que cuestan menos y son de vanguardia, pero Hoffman dice que Rivian está “en esto a largo plazo”.

“Creemos que podemos competir con cualquiera y que una vez que se nos dé la oportunidad, vamos a sobresalir”, aseveró.

