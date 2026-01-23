Empresa suiza de oro MKS PAMP ultimará este año sus planes de expansión en EE. UU.: CEO

Por Dave Graham

DAVOS, Suiza, 23 ene (Reuters) - MKS PAMP, con sede en Suiza, espera concretar este año sus planes de aumentar su capacidad de refinado de oro en Estados Unidos, según declaró su CEO James Emmett, que prevé que la demanda impulse los precios hasta nuevos récords

La firma de metales preciosos ha estado ampliando sus operaciones en Oklahoma City, donde se encuentra la empresa hermana APMEX.

"Tenemos una idea muy clara del tipo de volúmenes que queremos producir en Estados Unidos. Y aunque no sería tan grande como nuestra instalación en Ticino (Suiza), sin duda sería un volumen considerable en general", dijo Emmett a Reuters al margen del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza

Emmett dijo que la empresa estaba considerando todo, desde una empresa conjunta hasta la construcción de una nueva planta, y que había estado en Estados Unidos en diciembre para explorar opciones.

Las oportunidades comerciales impulsaban los planes que Emmett describió como "en Estados Unidos, para Estados Unidos y por Estados Unidos", y añadió que MKS PAMP necesita unos meses para concretar los detalles.

"Es algo que sin duda nos gustaría tener claro en el transcurso de este año", dijo Emmett, señalando que los analistas de la compañía esperan que los precios del oro al contado suban a alrededor de US$5.400 por onza a finales de 2026

MKS PAMP también pretende ampliar sus operaciones en su planta principal de Castel San Pietro, cerca de Lugano, en el cantón suizo meridional de Tesino.

La compañía comenzó a establecer su plan de expansión en Estados Unidos tras la presión sobre Suiza del presidente Donald Trump por el déficit comercial de Estados Unidos con el país, una parte significativa del cual proviene de las exportaciones de oro suizo.

En agosto, Trump impuso aranceles de importación del 39% a Suiza, los más altos de Europa, lo que llevó a funcionarios y líderes empresariales a reunirse para elaborar un plan que redujera el déficit comercial estadounidense e impulsara la inversión suiza en Estados Unidos.

Estos esfuerzos culminaron en un acuerdo preliminar a mediados de noviembre para reducir los aranceles estadounidenses sobre Suiza al 15%.

Marwan Shakarchi, CEO del grupo matriz de MKS PAMP, formó parte de un grupo de ejecutivos de Suiza que visitaron a Trump en la Casa Blanca a principios de noviembre, una reunión que, según los funcionarios, ayudó a allanar el camino para el acuerdo.

Está previsto que funcionarios suizos y estadounidenses mantengan conversaciones encaminadas a formalizar un acuerdo comercial en las próximas semanas. (Reporte de Dave Graham; edición de Jason Neely. Editado en español por Natalia Ramos)