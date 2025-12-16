Empresa surcoreana construirá en EEUU una fundición de minerales críticos por US$7.400 millones

La empresa surcoreana Korea Zinc construirá una planta de fundición de minerales críticos por valor de US$7.400 millones en Estados Unidos con respaldo de Washington, informó este martes la compañía a la AFP.

El acuerdo, que supondría la creación de la primera refinería de zinc de Estados Unidos desde la década de 1970, llega en un momento en que el gobierno de Donald Trump busca asegurar las cadenas de suministro y contrarrestar a China.

Pekín domina el abastecimiento mundial de esos minerales críticos, considerados claves para la tecnología militar, los semiconductores y la electrónica.

Korea Zinc, uno de los principales procesadores mundiales de ese metal, "ha firmado una alianza estratégica con el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que invertirán conjuntamente en la construcción de una fundición a gran escala", informó la empresa en un comunicado.

La alianza implica la construcción de una fábrica de 650.000 metros cuadrados en el estado de Tennessee, en el sureste de Estados Unidos.

Korea Zinc afirmó que la competencia geopolítica por los recursos naturales se está intensificando "a nivel mundial y que algunos países ejercen cada vez más influencia sobre las cadenas de suministro de minerales críticos".

El subsecretario de Defensa de Washington, Steve Feinberg, aseguró que el proyecto, que según reportes se ubicará cerca de una importante base militar estadounidense, creará "750 puestos de trabajo en Estados Unidos".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó el acuerdo de "gran victoria para Estados Unidos".

"Producirá 540.000 toneladas al año de materiales esenciales aquí mismo, en Estados Unidos", afirmó en X.

Seúl y Washington firmaron en octubre un acuerdo comercial que incluía el compromiso de Corea del Sur de invertir US$350.000 millones en sectores estratégicos estadounidenses.