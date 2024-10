Empresarios de Ecuador denuncian cortes de luz que afectan a sector productivo

El gremio industrial de Ecuador denunció este lunes cortes de energía direccionados al sector productivo del país, que enfrenta apagones desde septiembre debido a la peor sequía de los últimos 61 años.

"Nos enteramos el día sábado por distintas redes sociales que se pararía al sector industrial del país por 15 días consecutivos durante un periodo de 10 horas", dijo en una rueda de prensa María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), en referencia a un documento que circuló en Internet con esa disposición y que no ha sido confirmado por el gobierno.

Agregó que esta mañana los parques industriales de las andinas ciudades de Ambato y Cuenca "se desayunaron (enteraron) de esta desconexión industrial cuando se pararon sus máquinas".

La AFP consultó al gobierno sobre esta medida pero no ha recibido una respuesta. Ecuador enfrenta apagones desde el 21 de septiembre.

"Esa noticia es algo que nos tiene absolutamente impactados porque afecta a toda la economía ecuatoriana formal, es decir desde la producción, el comercio, la generación de empleo", apuntó Jervis, quien estuvo acompañada de una treintena de representantes del sector productivo.

La presidenta de la CIP señaló que hay "temor que esta situación pueda derivar en la escasez de algunos productos básicos". El gremio estima que por cada hora de apagón el país pierde 12 millones de dólares.

El Ministerio de Energía difundió el domingo los nuevos horarios de suspensión del servicio eléctrico. Hasta el 10 de octubre los cortes serán de hasta cuatro horas seguidas entre las 00H00 y 08H00 locales (05H00 y 13H00 GMT) y de dos horas seguidas entre las 18H00 y 22H00 (23H00 y 03H00 GMT).

Cada semana las autoridades modifican los cronogramas de suspensión del servicio. El pasado 1 de octubre el Ministerio de Energía pidió al sector privado encender durante 24 horas sus generadores de energía para reducir la demanda al sistema nacional, ofreciéndoles compensaciones.

"El sector industrial no se puede paralizar, no se lo puede apagar, no se trata de cargar todo el peso de la crisis energética a un sector", expresó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también en la rueda de prensa.

La sequía desde hace tres meses redujo a mínimos históricos los embalses de las hidroeléctricas, que cubren un 70% de la demanda nacional.

Pld/mr

AFP