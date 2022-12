Empresas andaluzas del sector cultural contactan con agentes internacionales en un encuentro en 'Offf Sevilla'

La Junta de Andalucía ha organizado la presencia de agentes internacionales del sector creativo y cultural de Alemania, Reino Unido, Taiwán y México en el certamen 'Offf Sevilla' --Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital-- celebrado entre los pasados días 1 y 4 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de la capital andaluza y que ha contado con la presencia de 13 firmas procedentes de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla que han tenido la oportunidad de realizar más de una treintena de entrevistas y numerosas actividades de 'networking' con la citada delegación internacional.

La agencia Trade, a través de Extenda, ha impulsado así la internacionalización de las industrias culturales andaluzas en 'Offf Sevilla', una cita "indispensable" que ha reunido a las mentes "más innovadoras del sector" y que, según ha defendido este jueves la Junta de Andalucía en una nota, se ha convertido en "la gran puerta de acceso para los profesionales de la comunidad en busca de inspiración, conocimiento, aprendizaje y nuevas redes".

'Offf Sevilla' es un proyecto de la firma Agostadero --Surnames, Tertulia Producciones Circulares y Sala Cero-- que cuenta con el apoyo de Sevilla City Office (Ayuntamiento de Sevilla).

Asimismo, Extenda ha respaldado la presentación de dos casos de éxito en la internacionalización de proyectos andaluces, los de Blow Studio (Sevilla) y Estado Latente (Cádiz).

Blow Studio, que está especializado en animación, 'motion graphics' y producción de VFX y es el artífice de las animaciones de 'Three Robots' y 'When The Yogurt Took Over', expuso su experiencia trabajando en Netflix o la MTV; mientras que Estado Latente, agencia experta en inteligencia artificial, 'branding' y diseño digital premiada con diferentes reconocimientos internacionales como el Cannes Lions presentó diferentes ejemplos de sus clientes, como Lego, Apple, PlayStation y Sony.

Por otra parte, la empresa pública organizó una sesión de mentorización para la internacionalización de proyectos empresariales donde los agentes internacionales invitados impartieron 25 sesiones de trabajo personalizadas con creativos y artistas andaluces como agencias de publicidad, diseñadores gráficos, productoras audiovisuales, profesionales de la animación y estudios de arquitectura.

Las 13 empresas andaluzas del sector de la cultura que han participado en este encuentro proceden de Sevilla --Antonio Rivera, Andalucía Film Commission, Tipejos, Alexandra del Bene, Tarkemoto, Graphenstone, Barry Barroso y Fernando Sánchez Estudio--, Cádiz --Belén Rubiales y María Melero--, Málaga --Cientochentagrados y La Premiére Films-- y Granada, de donde procede Carlos Muñoz.

Con esta iniciativa, según subrayan desde la Junta, se potencia la internacionalización de las industrias culturales andaluzas que incrementaron sus exportaciones un 31% en los primeros nueve meses de 2022 hasta superar los 17,8 millones de euros.

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Presencia internacional

Asimismo, los supervisores y firmas culturales internacionales invitadas por Extenda que han asistido a la cita están "altamente considerados" en la industria, como los alemanes State Studio y Foreal; el británico Neil Mendoza, "uno de los artistas 'new media' más importantes en la actualidad" con obras expuestas en prestigiosas instituciones como Stanford; el mexicano Josué Ibáñez, co-fundador de Cocolab y responsable de experiencias inmersivas como la exposición 'Frida'; y la taiwanesa Natasha Jen, socia de "la consultora más prestigiosa del mundo" 'Pentagram', y que ha sido elegida como una de las nueve 'Designers Who Matter' por la revista 'Wired'.

Según han puesto de relieve desde la Junta, las exportaciones andaluzas de industrias culturales alcanzaron los 17,8 millones de euros en los primeros nueve meses de 2022, una cifra que supone un incremento del 31% respecto al año anterior. Estas estadísticas no incluyen el ámbito de los servicios, mayoritario en áreas como la musical o cinematográfica, donde las empresas andaluzas tienen la mayor cifra de negocio.

Andalucía exporta principalmente productos editoriales con 8,4 millones de euros, el 46% del total y un ascenso del 27,3% respecto al año anterior; seguido de objetos de arte, con 4,6 millones, el 26%, que suben un 49%; y los juguetes, con 2,7 millones, el 15,2%, que experimenta el mayor incremento de todos los productos con el 598%. Se trata de un sector con unas ventas muy diversificadas, de forma que llega a tres continentes con sus primeros diez primeros mercados.

Lidera las ventas Francia, con 2,9 millones, el 16,2% del total y un aumento del 56%; seguido de Estados Unidos, con 1,6 millones, el 8,9%, que sube un 1,4%; y Reino Unido, con 1,5 millones, el 8,7% y desciende un 8,3%.

