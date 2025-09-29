Empresas británicas temerosas de más impuestos advierten al Gobierno

Por Alistair Smout, Elizabeth Piper y Kate Holton

LIVERPOOL, Inglaterra, 29 sep (Reuters) - Los empresarios, muy perjudicados por la importante subida de impuestos del gobierno británico del año pasado, dijeron a los ministros en la conferencia anual del gobernante Partido Laborista que no podían seguir pagando la factura de arreglar el agujero negro presupuestario del país.

Antes de las elecciones del año pasado, los laboristas se presentaban como el partido de las empresas, pero rompieron esa relación cuando, en su primer presupuesto, el pasado octubre, lanzaron las mayores subidas de impuestos en más de 30 años, incluido el aumento de los costos salariales de los empresarios.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, dijo entonces que el alza de impuestos era necesaria para tapar el agujero fiscal dejado por el anterior gobierno, pero casi un año después, se espera que los ministros vuelvan a necesitar recaudar decenas de miles de millones de libras esterlinas en su próximo presupuesto, el 26 de noviembre.

Esto provocó el recelo de las empresas y el nuevo ministro de Negocios, Peter Kyle, reconoció que "este Gobierno tiene que tranquilizar a las empresas, no con retórica, sino con hechos, de que les cumpliremos".

"Acepto que no estamos donde queríamos a la velocidad a la que queríamos llegar", dijo en un acto de la Social Market Foundation, añadiendo que tendría "un sentido de urgencia" en mejorar la situación para las empresas.

Dos personas que asistieron a un acto empresarial laborista reformulado afirmaron que hubo una gran mejora con respecto al año pasado, tras una revisión diseñada para ofrecer a las empresas más tiempo cara a cara con los ministros. Dijeron que hubo muchos ministros dispuestos a escuchar, aunque los detalles clave de los planes políticos siguieron siendo escasos.

No obstante, otra gran empresa europea renunció a asistir al acto, que costaba 5000 libras (US$6715), tras constatar que los anteriores actos de compromiso no tenían una buena relación calidad-precio.

Los representantes empresariales en la conferencia afirmaron que la confianza se restauraría con medidas en el presupuesto, y no con un acto de compromiso. Una fuente de una empresa del FTSE 100 añadió que, si bien hubo un esfuerzo palpable por volver a conectar con las empresas, este no servirá de nada si se equivocan con el presupuesto.

(1 dólar = 0,7445 libras)