Empresas celebran la victoria sobre aranceles de Trump, pero los reembolsos tardarán

Por Arriana McLymore y Nicholas P. Brown

NUEVA YORK, 20 feb (Reuters) - Miles de empresas obtuvieron una victoria cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular los aranceles de emergencia impuestos por la Casa Blanca, con lo que el proceso para obtener reembolsos acaba de comenzar

En una decisión que podría tener repercusiones en la economía mundial durante años, el tribunal dictaminó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles generales a las importaciones

El mundo empresarial ha pasado meses adaptándose a la política comercial de Trump, en constante evolución, y al uso que ha hecho de los aranceles para promover su agenda, no solo para abordar cuestiones comerciales, sino también como arma contra las políticas y acciones de otros Gobiernos

Ahora, miles de empresas —y no solo las que demandaron al Gobierno— decidirán si solicitan reembolsos, y podrían devolverse más de US$175.000 millones en aranceles recaudados por Estados Unidos, dijeron el viernes economistas del Penn-Wharton Budget Model

Los mercados bursátiles subieron en Estados Unidos y Europa, liderados por las acciones de las empresas afectadas, entre las que se encuentran las marcas europeas LVMH y Hermes, y el grupo italiano de lujo Moncler

Las empresas de bienes de consumo, automóviles, fabricación y confección se han visto especialmente afectadas, ya que dependen de la producción de bajo costo en China, Vietnam, India y otros centros de abastecimiento

Los aranceles de Trump aumentan el costo de importación de productos acabados y componentes, lo que reduce los márgenes y perturba las cadenas de suministro globales

Desde abril se han presentado más de 1.800 demandas relacionadas con los aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre los aranceles y los asuntos aduaneros, en comparación con las menos de dos decenas de casos de este tipo en todo 2024

Entre los demandantes más destacados se encuentran las filiales del grupo japonés Toyota, el minorista estadounidense Costco, el fabricante de neumáticos Goodyear Tire & Rubber, la empresa de aluminio Alcoa, el fabricante japonés de motocicletas Kawasaki Motors y el gigante de las gafas EssilorLuxottica, que cotiza en la bolsa de París

Varios abogados dijeron que es probable que muchas más empresas de todo el mundo se sumen a las demandas, tras haber esperado hasta la sentencia para no llamar la atención de forma indeseada

"Las empresas se enfrentan al reto de recopilar datos detallados sobre las importaciones para calcular los aranceles pagados en virtud de diversos regímenes, que se aplicaron en diferentes períodos. Es posible que ni siquiera las empresas multinacionales tengan todos sus datos perfectamente organizados", dijo Nabeel Yousef, socio del bufete de abogados Freshfields

A pesar de la sentencia del viernes, no es que "el lunes las empresas vayan a empezar a recibir cheques por correo"

(Reportaje de Nicholas Brown y Arriana McLymore en Nueva York; reportaje adicional de Tom Hals en Delaware, Kalea Hall en Detroit y Christoph Steitz en Fráncfort; redacción de David Gaffen; edición de Lisa Jucca y Nick Zieminski.)