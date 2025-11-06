Empresas chinas de robotaxis se desploman en su debut en la bolsa de Hong Kong

Las acciones de las empresas chinas de conducción autónoma Pony.AI y WeRide se desplomaron en su debut en Hong Kong este jueves tras recaudar más de US$1.100 millones, mientras expertos advierten que China no está preparada para el despliegue masivo de robotaxis.

Esas compañías emergentes chinas, que cotizaron en Wall Street el año pasado, buscan expandir su presencia en el extranjero con rivales como el gigante tecnológico Baidu.

Sin embargo, al comenzar a cotizar en la bolsa de Hong Kong sus títulos cayeron un 14,4% en el caso de Pony.AI y un 13,9% en el de WeRide.

Ambas empresas tienen previsto utilizar los ingresos obtenidos en estas operaciones, alrededor de US$1.100 millones entre ambas, para desarrollar tecnología y soluciones de conducción autónoma.

Estas cotizaciones son las últimas hechas en Hong Kong, el mayor mercado de salidas a bolsa del mundo este año, y se producen en un momento en que Pekín busca impulsar el sector de los vehículos autoconducidos.

China ha puesto el pie en el acelerador para la introducción de los taxis sin chofer y espera reducir aún más los costos de transporte mediante la integración de la inteligencia artificial.

Se espera que los servicios de robotaxis del gigante asiático alcancen los US$70 millones en 2025. Sin embargo, experimentarán un crecimiento exponencial hasta alcanzar los US$39.400 millones en 2030 y los US$183.000 millones en 2035, según la consultora Frost & Sullivan.

Analistas han expresado su preocupación por los posibles problemas de seguridad de la tecnología sin conductor.

twa/dan/arm/cjc