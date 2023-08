SHANGHÁI, 13 ago (Reuters) - Dos empresas chinas que cotizan en bolsa dijeron el fin de semana que no habían recibido el pago de los productos de inversión vencidos de Zhongrong International Trust Co, lo que aumentó la tensión en un mercado financiero ya perturbado por la recesión del sector inmobiliario.

La revelación podría agravar las preocupaciones del mercado sobre la salud del conglomerado chino Zhongzhi Enterprise Group, que controla Zhongrong International y un puñado de compañías que cotizan.

Nacity Property Service Group dijo el viernes en una declaración bursátil que había invertido 30 millones de yuanes (4,15 millones de dólares) en un plan fiduciario gestionado por Zhongrong con vencimiento el 8 de agosto, pero que no había recibido el pago de capital ni los rendimientos.

Otra empresa que cotiza en Shanghái, KBC Corp, dijo que había invertido 60 millones de yuanes en dos productos fiduciarios gestionados por Zhongrong, y no había recibido el pago después de su vencimiento.

Los anuncios se producen en medio de conversaciones de mercado mantenidas en redes sociales la semana pasada, en las que se afirmaba que el principal accionista de Zhongrong, Zhongzhi Enterprise Group, se enfrentaba a problemas de liquidez.

El domingo no fue posible contactar con Zhongzhi fuera del horario laboral.

Creada en 1995, Zhongzhi, con sede en Pekín, se ha convertido en un conglomerado con negocios que van desde la fabricación de chips, la sanidad, los vehículos de nueva energía y las finanzas, según su sitio web. Sus extensos negocios financieros incluyen fideicomisos, gestión de activos, seguros, futuros y gestión de patrimonios.

También controla varias empresas que cotizan en bolsa, como Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering Co, Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co, Whole Shine Medical Technology Co y Dalian MY Gym Education Technology Co.

Nacity Property y KBC no revelaron los activos subyacentes de los productos fiduciarios no pagados de Zhongrong, que tradicionalmente tenía una exposición considerable al sector inmobiliario.

Los negocios de Zhongrong se enfrentan a "retos sin precedentes", ya que la caída del mercado inmobiliario ha provocado impagos por parte de algunos promotores, reveló el accionista que cotiza en bolsa Jingwei Textile Machinery Co en su informe anual del 29 de junio.

A finales del año pasado, Zhongrong gestionaba 629.000 millones de yuanes en 1.633 productos fiduciarios, según Jingwei.

Para fines del primer trimestre, las empresas fiduciarias habían invertido 1,13 billones de yuanes en el sector inmobiliario, lo que representa el 7,4% de la financiación fiduciaria total.

(1 dólar = 7,2367 yuanes chinos) (Reporte de la Redacción de Shanghái; Editado en Español por Manuel Farías)