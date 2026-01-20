Empresas: concluyen obras de excavación de túnel hídrico en Oslo

La ceremonia fue organizada por el cliente Oslo Water and Sewerage Works (VAV), en presencia de la vicealcaldesa de la capital, Anita Leirvik North, representantes de VAV, el socio noruego Af Gruppen y el personal de la obra de Ghella.

El nuevo acueducto permitirá suministrar agua potable a Oslo desde Holsjord, en la zona de Lier, gracias a varios túneles de conexión de aproximadamente 18 kilómetros, 11 de los cuales están excavados mediante el uso de "topos", o Tunnel Boring Machines (TBM).

La finalización de las obras, realizada gracias a la TBM Ghella en colaboración con el grupo noruego Af Gruppen, se produjo seis meses antes de la fecha inicialmente prevista, el 13 de julio de 2026. La siguiente fase consiste en el desmontaje de la máquina y de los sistemas conectados y el montaje de las tuberías de hierro fundido que transportarán el agua potable, y se espera que todas las obras finalicen a finales de 2027.

El embajador Nicoletti subrayó que "la empresa Ghella se confirma como un excelente ejemplo de cómo la tecnología y el know-how italianos pueden desempeñar un papel crucial en el sector estratégico de las infraestructuras en Noruega.

La finalización de las obras del túnel con la tecnología Tunnel Boring Machine, mucho antes de la fecha prevista, demuestra no sólo la gran competencia técnica, sino también la fiabilidad y la profesionalidad de las que son capaces las empresas italianas del sector de las infraestructuras y de la construcción".

"El éxito de este proyecto representa una excelente tarjeta de presentación para el posible uso futuro de los 'topos' italianos en otras grandes obras en este país. Creo, además, que la asociación con un actor importante como Af Gruppen es un ejemplo de éxito que puede favorecer la creación de nuevas sinergias rentables entre las industrias italiana y noruega en un sector estratégico como el de las infraestructuras", puntualizó el diplomático italiano. (ANSA).