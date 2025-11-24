Empresas cotizadas, entre ellas Telefónica y Sabadell, reparten $3.400 millones en dividendos hasta fin de año

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las empresas cotizadas españolas llegan a final de año dispuestas a repartir más de 3.400 millones de euros en dividendos a partir de este viernes. Esta 'lluvia de dividendos' estará protagonizada por grandes compañías del Ibex 35 como Telefónica, Sabadell y Ferrovial, según datos del mercado consultados por Europa Press.

En concreto, Telefónica lidera los pagos navideños al repartir algo más de 850 millones, mientras que Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) desembolsará más de 575 millones, seguido de Sabadell, que repartirá más de 351 millones y Ferrovial pagará alrededor de 349 millones.

Cabe destacar que el mercado se encuentra ya inmerso en dos meses típicamente importantes en el calendario en cuanto al pago a accionistas, como noviembre y diciembre, que suman el desembolso de más de 11.396 millones de euros este año.

Durante las primeras dos semanas de noviembre ya se han producido los desembolsos de algunos grandes valores como Inditex, BBVA, Santander, CaixaBank y Naturgy que repartieron más de 7.900 millones de euros en dividendos, con el gigante textil liderando los pagos con algo más de 2.617 millones.

MAPFRE, IAG Y BANKINTER INAUGURAN LOS PAGOS NAVIDEÑOS

Quedan ahora por delante cotizadas como Mapfre, que pagará 0,070 euros brutos por dividendo el próximo viernes, 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. El último día en el que las acciones de Mapfre cotizarán con derecho a percibir este dividendo será este martes, 25 de noviembre.

En esta línea, IAG repartirá 0,048 euros por acción a partir del lunes, 1 de diciembre a través de la entidad Banco Santander.

Asimismo, Bankinter ha anunciado el reparto de un dividendo de 0,30 euros brutos por título, pagadero el 2 de diciembre. En el caso de ambas cotizadas, a partir de este jueves, 27 de noviembre, sus acciones no tendrán derecho a dividendo.

Por su parte, Coca-Cola Europacific Partners, Ferrovial, ArcelorMittal y Fluidra retribuirán a sus accionistas el próximo miércoles, 3 de diciembre.

Coca-Cola Europacific Partners pagará un dividendo correspondiente al segundo semestre por importe de 1,25 euros por acción, Ferrovial desembolsará 0,47 euros, ArcelorMittal retribuirá 0,202 euros y Fluidra desembolsará 0,300 euros. En esta línea, ya ha transcurrido la fecha límite para adquirir acciones con derecho a dividendo en estas compañías, salvo Fluidra, cuyos títulos se pueden conseguir antes del 29 de noviembre.

Del 10 al 17 de diciembre es el turno de Merlín, Aperam, Viscofan y Atresmedia, aunque solo Atresmedia permite comprar acciones con derecho a dividendo todavía. El grupo de comunicación abonará 0,18 euros por acción el 17 de diciembre a quienes adquieran los títulos antes del día 15.

Por su parte, Telefónica pagará el próximo 18 de diciembre un dividendo de 0,15 euros por título. A partir del 16 de diciembre ya no se podrán comprar acciones con derecho a dividendo.

En esta línea, el consejo de administración de Sabadell ha aprobado la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 7 céntimos de euro brutos en efectivo, pagadero el próximo 29 de diciembre. A partir del 23 de diciembre ya no se podrán adquirir títulos de Sabadell con derecho a dividendo.