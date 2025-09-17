Empresas de la UE se preparan para más cierres por los controles chinos de tierras raras

Por Mei Mei Chu

PEKÍN, 17 sep (Reuters) -

El martes, la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China dijo que las empresas europeas prevén más cierres y pérdidas, ya que Pekín sigue ejerciendo un férreo control sobre las exportaciones de tierras raras a pesar del acuerdo alcanzado en julio para acelerar los envíos al bloque.

“Independientemente de los acuerdos y compromisos alcanzados en la cumbre UE-China del 24 de julio, seguimos observando importantes cuellos de botella para nuestros miembros”, dijo a la prensa Jens Eskelund, presidente de la Cámara.

Los fabricantes de automóviles en Europa y otros lugares se enfrentaron a retrasos en la producción y cierres generalizados después de que Pekín introdujera controles a la exportación de algunas tierras raras e imanes relacionados tras los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los fabricantes de chips también solicitaron a Pekín un alivio.

China refina y procesa la gran mayoría de las tierras raras, que demandan los fabricantes de automóviles, la industria de defensa y otros. China ha defendido sus restricciones a la exportación como “no discriminatorias” y no dirigidas a ningún país en concreto.

Durante una cumbre celebrada en julio entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente chino, Xi Jinping, China acordó acelerar la concesión de licencias de materias primas críticas para las empresas europeas, aunque no cumplió el deseo de la UE de que China concediera licencias por un periodo más largo o las eliminara para las exportaciones al bloque.

La aprobación de licencias se ha ralentizado apenas dos meses después de la cumbre y la cámara dijo que estaba empezando a recibir un aumento de las quejas y peticiones de ayuda de sus miembros.

“Creo que es justo decir que no hemos visto un cambio sustancial desde la cumbre”, dijo Eskelund.

La cámara espera que más empresas paren la producción como consecuencia de ello.

Los datos aduaneros chinos muestran que las exportaciones de imanes de tierras raras, incluidas las destinadas a Europa, se han disparado desde junio tras los acuerdos alcanzados con EEUU y la Unión Europea.

Según Eskelund, las autoridades chinas han aprobado menos de una cuarta parte de las 140 solicitudes de licencia de exportación en las que ha participado la Cámara. Algunas empresas están presentando formularios de solicitud de forma preventiva en previsión de retrasos en los envíos que podrían causar pérdidas significativas, añadió.

“Tenemos varios miembros que están sufriendo pérdidas debido a estos cuellos de botella”, afirmó Eskelund.

(Información de Mei Mei Chu en Pekín; edición de Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)