Empresas de seguridad marítima sugieren que Irán capturó petrolero frente a costas de Emiratos

Dos compañías de seguridad marítima sugirieron este viernes que Irán podría estar detrás de la captura de un petrolero que cambió repentinamente de rumbo este viernes para dirigirse hacia aguas de la República Islámica.

El barco había zarpado de Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos, con destino a Singapur.

Ellie Shafik, de Vanguard Tech, declaró a AFP que el Talara fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Teherán y detenido. "No está claro por qué", añadió.

"Es probable que Irán presente esto como una acción ordenada judicialmente y basada en la ley, ocultando lo que podría ser simplemente una incautación estratégica", continuó.

Irán, de momento, no reaccionó al incidente.

La Marina de Estados Unidos aseguró estar monitoreando la situación. "Los buques comerciales tienen derecho a navegar y comerciar en alta mar sin restricciones", afirmó la Quinta Flota de los Estados Unidos, que patrulla la región.

El buque, con bandera de las Islas Marshall, se dirigía hacia el sur a través del estrecho de Ormuz cuando se le acercaron tres pequeñas embarcaciones, indicó a su vez la empresa de seguridad marítima Ambrey, que añadió que entonces realizó un "cambio repentino de rumbo".

La empresa de seguridad marítima Neptune P2P Group afirmó que el buque fue capturado por "presuntas fuerzas iraníes".

"El incidente parece ser el último de una serie de capturas ilegales de buques que transitaron por el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán en los últimos años, pero es el primero desde la captura del buque mercante MSC ARIES en abril de 2024", señaló en un comunicado.

"La marina de la Guardia de la Revolución Islámica suele ser responsable de este tipo de incidentes y es conocida por utilizar este tipo de actividades para ejercer presión política en la región", aseguró.

El estrecho de Ormuz, una importante vía de transporte de petróleo y gas natural licuado, ya ha sido escenario de incidentes similares en el pasado.

El año pasado, la Guardia Revolucionaria iraní confiscó un buque portacontenedores alegando que tenía vínculos con Israel, tras un ataque mortal contra el consulado iraní en Siria del que se culpó a Israel.

th-aya/dcp/sag/mb